Horror Tour - Special Event: il meglio dell’horror nel cuore di Napoli con i cacciatori di fantasmi

Un evento straordinario e da non perdere. L’associazione De Rebus Neapolis organizza un suggestivo itinerario in un percorso all'aperto, alla scoperta del lato più oscuro di Napoli, scrutando le tenebre con un esperto dell’occulto ci recheremo in luoghi dove, considerata la storia antica, è altamente probabile che si verifichino attività paranormali e, con l'ausilio di due tra gli strumenti più utilizzati dai Cacciatori di fantasmi, scopriremo quanto c'è di vero nelle leggende nere che ancora aleggiano intorno a Castel Capuano. Un itinerario diviso in due parti nel quale, da principio scopriremo cosa è la licantropia e come è giunta fino a Napoli una donna affetta dal 'mal di luna', ci recheremo nei luoghi che ispirarono, nel lontano 1818 il capolavoro della letteratura horror, Frankenstein , a Mary Shelley presente a Napoli proprio in quel periodo. Comprenderemo di più in merito al vampirismo e per quale motivo fino al 1800 anche la nostra città ha adottato precauzioni per difendersi dai non morti pur custodendo la tomba del vampiro più famoso tra tutti per poi, vivere in prima persona, nella seconda parte del tour, un'indagine sul paranormale. I partecipanti saranno coinvolti direttamente e potranno collaborare all' utilizzo del K2 e della Spirit box nel tentativo di entrare in contatto con le entità presenti sul posto. Un itinerario da brivido, nel quale ascolteremo storie di vampiri e streghe, coinvolgente e affascinante nel centro antico di Napoli per scoprire segreti, aneddoti e storie raccapriccianti.

Dunque, tutti a bordo del treno degli spettri! Preparatevi al viaggio più emozionante della vostra vita.... e rivolgete un pensiero a tutti coloro le cui esistenze furono tormentate dai "Mostri" che state per incontrare.

DATE: Sabato 16 Settembre - Sabato 21 ottobre - Sabato 18 novembre - Sabato 16 Dicembre.

inizio tour ore 19:00

Durata tour 2 ore

Luogo d'appuntamento: Napoli - Piazza San Domenico Maggiore

COSTI TOUR:

-Contributo €10

-Ridotto €7 (13 - 16 anni)

-Ridotto studenti universitari €8

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

