Horror Tour Edizione Speciale: il meglio dell’horror nel cuore di Napoli in un giorno, quattro tour in uno

L’associazione De Rebus Neapolis organizza un suggestivo itinerario alla scoperta del lato più oscuro di Napoli, scrutando le tenebre con un esperto dell’occulto non vedrete né sogni né fantasie, solo racconti autentici.

Se volete visitare il centro antico di Napoli e conoscere tutti i principali misteri, storie raccapriccianti e terrificanti della Napoli antica, godendo appieno di ogni singola storia, questo è il tour adatto per voi.

Siamo riusciti a mettere insieme le storie più “Horror” dei nostri tour. Il percorso prenderà vita con la Musica del Diavolo ancora oggi temuta per poi proseguire ed arrivare nel luogo legato alla licantropia e la presenza storicizzata di una lupa mannara proprio qui a Napoli, ed ancora gli incubi neri di Mary Shelley che collocò proprio nella città di Napoli la nascita di Victor von Frankenstein. Ma non solo. Indagheremo su personaggi dalle storie altrettanto raccapriccianti come il pietrificatore di cadaveri, ed i Fantasmi che ancora infestano alcuni storici edifici del centro antico.

La paura è uno dei sentimenti più radicati nel profondo dell’animo umano, ma allo stesso tempo esercita un indiscusso fascino, fa provare la necessità del brivido in un viaggio tra la realtà e il mistero nel mezzo di uno scenario unico, in cui si attraversano i vicoli oscuri, un percorso spettrale di quelli che assomigliano ad un film Horror.

inizio tour ore 17:45

LUNEDÌ 25 APRILE

Luogo d'appuntamento: Napoli - Piazza Bellini (vicino monumento a Bellini)

COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto € 12 (7 - 17 anni)

-Ridotto studenti € 13

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

Comprende:

• Visita guidata con guida esperta di occulto e storia.

• 1 drink presso un locale rinomato del centro antico, con possibilità di prenotare la cena info 3511258465

• Radioguide sanificate.

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/15_Horror-Tour

PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465



OBBLIGATORIO:

• Uso mascherina per guida e per i partecipanti nei luoghi al chiuso.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.