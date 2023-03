Horror Tour Speciale 1° Maggio: il meglio dell’horror nel cuore di Napoli

L’associazione De Rebus Neapolis organizza un suggestivo itinerario alla scoperta del lato più oscuro di Napoli, scrutando le tenebre con un esperto dell’occulto non vedrete né sogni né fantasie, solo racconti autentici.

Se volete visitare il centro antico di Napoli e conoscere tutti i principali misteri, storie raccapriccianti e terrificanti della Napoli antica, godendo appieno di ogni singola storia, questo è il tour adatto per voi. Siamo riusciti a mettere insieme le storie più “Horror” dei nostri tour. Il percorso prenderà vita spostandoci nel luogo dove è vissuta una strega malefica ancora oggi temuta, per poi proseguire ed arrivare nel luogo legato alla licantropia e la presenza storicizzata di una lupa mannara proprio qui a Napoli, la tappa successiva sarà la basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta con il grugnito del Demone Porco che ancora echeggia in quel luogo ed ancora gli incubi neri di Mary Shelley che collocò proprio nella città di Napoli la nascita di Victor von Frankenstein. Ma non solo. Indagheremo su personaggi dalle storie altrettanto raccapriccianti come il pietrificatore di cadaveri, ed i Fantasmi che ancora infestano alcuni storici edifici del centro antico. Sarà tappa finale la "Tomba di Dracula" all'esterno del complesso Monumentale di Santa Maria la Nova per rispondere alle domande: Esistono davvero i vampiri? C'è davvero la tomba del succhiasangue più famoso al mondo a Napoli? Concluderemo presso un locale del centro antico per ascoltare musica e consumare un aperitivo.

Dunque, tutti a bordo del treno degli spettri! Preparatevi al viaggio più emozionante della vostra vita.... e rivolgete un pensiero a tutti coloro le cui esistenze furono tormentate dai "Mostri" che state per incontrare.

inizio tour ore 19:00

Durata tour 2 ore

LUNEDÌ 1 MAGGIO

- Luogo d'appuntamento: Napoli - Piazza Bellini (vicino monumento a Bellini)

COSTI TOUR:

-Intero € 13

-Ridotto € 10 (7 - 17 anni)

-Ridotto studenti universitari € 11

(dimostrare iscrizione all'Ateneo) Comprende:

• Visita guidata con guida esperta di occulto e storia.

• 1 drink presso un locale rinomato del centro antico

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-speciali-napoli/15_HORROR-TOUR-

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

• PUNTO INFO: 3511258465

• Scopri di più:

