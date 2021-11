“Hop”: allo 00 Club il ritorno in grande stile di Artedinamika e Miss Tina Lepre

Prezzo non disponibile

Si scrive “Hop”, si legge party esclusivo e decisamente “sopra le righe”, che prenderà forma, colore e ritmo, sabato 6 novembre, a partire dalle 22, allo 00 Club di via Porzio 1 al Centro direzionale di Napoli – isola G5.

Una serata unica, come tutti gli appuntamenti firmati da Miss Tina Lepre e Artedinamika: una garanzia nel panorama dell’intrattenimento made in Campania, nata negli anni Novanta dalla stessa Lepre e dall’indimenticato Claudio Coccoluto.

Un ritorno in grande stile, all’insegna di spettacolari scenografie, che strizzano l’occhio ai primi del Novecento e al Pop Surrealismo, realizzate da Daniele Ragosta e Davide Favetta. A scandire il ritmo del party saranno, invece, Sara Scarabino e Dj Pen, pronti a regalare good vibration con i loro ineguagliabili set all’insegna di tanta buona House.

“Il nome dell’evento – spiega l’art director, Tina Lepre – non è stato scelto a caso. Vuole essere un invito a reagire, ad uscire di casa, ad alzarsi dai divanetti e a “saltare” per tornare a scatenarsi, nuovamente, tutti insieme in pista, dopo quasi due anni di stop forzato dovuto al Covid”.

Una serata destinata a nigh lover selezionatissimi con Door filter di Fabio Borrelli, mentre nei panni di Fun operation manager ci sarà Gianni Brignola.

Due, gli appuntamenti al mese con questo nuovo, scintillante ed ambizioso progetto di Artedinamika che, si prevede possa primeggiare tra le serate del sabato più cool della regione. Prossima data, sempre allo 00 Club, il 20 novembre.

Per accedere all’evento è necessario esibire il Green Pass.

Info: 338 3826378

IN FOTO: Tina Lepre con Luciano Benvenuto

