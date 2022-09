A Napoli l'Holi Festival più grande d'Europa

A Napoli torna l'Holi Festival più grande d'Europa, un happening leggendario con oltre 50.000 partecipanti.

L'appuntamento è domenica 11 e poi domenica 18 settembre alla Mostra d'Oltremare, dove sarà in corso anche il Festival dell'Oriente. Un evento nell'evento, quindi, con un'esplosione di colori, gioia e allegria.

Quella in arrivo si preannuncia un'edizione speciale, unica e ricca di novità con Dj Set, concerti, palloncini, cannoni d'acqua, maxi schermi live sui social ed emittenti nazionali, flash mob e tante altre sorprese.

Che cos'è l'Holi Festival?

“Holi” è un festival tipico della tradizione indiana, dedicato ai colori al amicizia e all’amore, che solitamente si celebra come un inno alla gioia e al divertimento.

Che cosa celebra?

L’Holi Festival celebra sentimenti ed emozioni positive ed intense: l’amore, la vittoria del bene sul male, l amicizia , l’incontro con gli altri, la voglia di stare insieme, di giocare e di ridere. Incoraggia l’integrazione, la pace e l’armonia tra le persone, con l’abbattimento di tutte le diversità sociali, etniche e culturali.

I colori

importanza fondamentale rivestono le polveri colorate che si lanciano per dipingersi di colore dalla testa ai piedi è un modo simbolico per rendersi tutti uguali ed annullare differenze e disuguaglianze, celebrando e valorizzando l’individuo non come singolo ma come membro di una comunità congiunta e gioiosa.

Musica e balli

Durante l’Holi Festival si balla, si canta ci si abbraccia e ci si diverte in compagnia degli altri, lanciandosi le polveri colorate ed annullando qualunque differenza etnica o sociale: si crea un momento di gioia e comunione globale, tra amici e sconosciuti, tra giovani ed anziani, che ricorda il Carnevale per il suo forte legame con il colore nonché per il caloroso entusiasmo che lo anima.

Non solo colori...

Oltre alle polveri colorate saranno presenti incredibili getti d Aqua colorata , palloncini , palloni gonfiabili, cannoni d’acqua, maxi schermi e molto altro!

Con il biglietto dell'Holi Festival si può visitare anche il Festival dell'Oriente.