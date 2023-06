Hip Hop Connection in Napoli: ritorna la celebre jam partenopea "The Body Rock"

Si terrà a Napoli, presso il “Parco delle Repubbliche Marinare”, l’edizione 2023 della hip hop jam “The Body Rock”. Saranno numerosi gli appuntamenti e le iniziative che si susseguiranno, tra sabato 1 e domenica 2 luglio.



Tra workshops - curati da artisti e performers provenienti da ogni parte del mondo -, battles, mostre e live graffiti, andrà in scena il potere rivoluzionario ed inclusivo della cultura hip hop partenopea.



“Teniamo molto a questo progetto, che ha la voce e le sembianze di tutti i creativi” - affermano gli organizzatori dell’immancabile evento - “vogliamo sottolinearlo, soprattutto in questo momento: la nostra Napoli è sotto i riflettori, ora più che mai, e noi non abbiamo mai smesso d’omaggiarla e rispettarla, portandola nel mondo.”



L’hip hop Jam “The Body Rock” nasce nel 2004, in una Napoli desiderosa di dare spazio e sfogo a innumerevoli culture underground - che tra le strade trovavano la propria espressione pura ed incontaminata.



Autori e complici di questa rivoluzione si ritrovano nella crew “TCK”, attiva dal 1997 - ed oggi conosciuta altresì come “TCK Movement Aps”.



Questo movimento - che mostra immediatamente tutte le sfumature di una potente rivoluzione culturale, - promuove e divulga tutte le discipline appartenenti alla cultura Hip Hop.



Graffiti artists, writers, rappers, djs, bboys e bgirls s’uniscono, sotto l’egida d’un caleidoscopio di esperienze che andavano addensandosi proprio in quegli anni: l’hip hop e l’urban culture divengono nel tempo, difatti, una modalità comunicativa ed un’esperienza unica, specialmente per Napoli e la sua fitta costellazione di periferie. Emerge il sentimento d’unione che iniziative simili alle jams destano nella popolazione, e non solo.



“TCK” ha rappresentato, assieme agli eventi e alle jams da loro coordinate, il fulcro del rinnovamento e del rinvigorimento delle salde radici hip hop partenopee.



La jam “The Body Rock”, in particolare, è stata - ed è tuttora - il palcoscenico di una cultura incontrastata. Proprio a Napoli, in occasione di queste giornate, si ritrovano hip hop artists provenienti da ogni parte dell’Italia e del mondo.



Panacea di una storia senza tempo, Napoli è la culla di una cultura che non s’è mai innestata: Napoli è l’hip hop, in carne ed ossa.



(Photo Credits: Laura de Santis, @laura.des_)