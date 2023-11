Health Innovation Show 2023: inaugurazione del primo meta-museo dell’innovazione scientifica

Martedì 28 e Mercoledì 29 novembre, nel Centro Congressi del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli, si terrà la prima edizione dell’Health Innovation Show 2023, promosso dalla Fondazione Mesit – Medicina Sociale e Innovazione Tecnologica.

L’evento - un roadshow a cadenza annuale in diverse città italiane – si propone come un luogo di confronto, approfondimento, studio e ricerca per diffondere il valore dell’innovazione sanitaria in chiave di sviluppo e sicurezza del Paese.

Durante l’evento verrà inaugurato Health Innovazione Space, il primo meta-museo dell’innovazione scientifica, un viaggio tra storia passata e prospettive future dell’universo Salute. Inoltre sarà presentato il “Report sui nuovi Bisogni di salute” realizzato in collaborazione con ALTEMS Università Cattolica del Sacro Cuore, CEIS-EEHTA Tor Vergata, CIRFF Federico II e il Centro di ricerca ‘Innovazione & Salute’ di Roma Tre.

Interverranno i principali stakeholder, opinion leader ed esperti del settore.