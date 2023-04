"Le ultime sette parole di Cristo" di Haydn: versione per violino e pianoforte alla Domus Ars

Scritta per la Pasqua da Franz Joseph Haydn nel 1785, la “Musica instrumentale sopra le 7 ultime parole del nostro Redentore in croce ovvero Sette Sonate con una Introduzione ed alla fine un Terremoto” (Hob:XX:1) sarà presentata dal DUO CARLO DUMONT e FABRIZIO ROMANO in una rara versione per violino e pianoforte, risalente ai primi anni dell’ottocento, con la partecipazione della voce recitante di Giovanna Peduto.

Appuntamento alla Domus Ars il 5 aprile alle ore 19