Rituale al tramonto in tempio Indù sul mare: HAMSA al Rama Beach con Dj set & Performance

Hamsa - Elevate Your Senses è un format straordinario che trasporterà il pubblico in un viaggio sensoriale unico nel suo genere.

Ispirato all'iconografia della mano di Fatima, Hamsa celebra la diversità culturale attraverso la musica elettronica, unendo influenze da tutto il mondo, dall'orientale all’africana.

Immersi in un'atmosfera magica, gli spettatori saranno catturati dalle esibizioni uniche.

Obiettivo del party è la creazione di un'esperienza multisensoriale straordinaria, allestimenti e coreografie con il rituale al tramonto "AARTII" creeranno un'atmosfera suggestiva.



Hamsa non si limita solo alla musica, ma coinvolge tutti i sensi.

Incensi e profumi olistici avvolgeranno il pubblico, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente ed indimenticabile.

Unisciti a noi per vivere un'esperienza unica di fusione culturale e sensoriale, dove la musica elettronica diventa il veicolo per elevare i tuoi sensi.

Hamsa - Elevate Your Senses: un viaggio oltre i confini della musica elettronica tradizionale.

LOCATION

Dopo il grande successo della prima edizione a FOQUS, abbiamo scelto una location unica nel suo genere. IL RAMA BEACH: un vero e proprio Tempio induista che ha messo radici tra i granelli di sabbia di una delle coste più belle del Mediterraneo. Qui i colori caldi del legno e della spiaggia si alternano a quelli brillanti del cielo e del mare. Una sensazione di pace e di quiete che rimanda a Paesi lontani.

Interamente progettato e realizzato a Bali, il Rama Beach Cafè è l’angolo di Indonesia che non ti aspetti sul litorale domizio.

PROGRAMMA

Electronic misic with sunset ritual



Brunch time with dj : Aras

Live Handpan: Parthenopan

Dj set: DA BELIEVER- ELIHU



Stand



Esperienza Mistica, Multisensoriale Immersi tra i veli dei fumi d’oriente, pregiate resine ed incensi rari

Coccole di benessere, sfiori per l’Anima, Limpie e pulizie dell’Aura

Connessioni ad universi paralleli

a cura AIOB Ass. Italiana Operatori Benessere

Mercatino HAMSA

Ingresso Gratuito con registrazione

Infoline & whatsapp: 3791793864