Il sabato dei quartieri | HAMSA @ Fondazione FOQUS | Dj set & Live

Benvenuti ad Hamsa - Elevate Your Senses, un format straordinario che trasporterà il pubblico in un viaggio sensoriale unico nel suo genere.

Ispirato all'iconografia della mano di Fatima, Hamsa celebra la diversità culturale attraverso la musica elettronica, unendo influenze da tutto il mondo, dall'orientale all’africana.

Immersi in un'atmosfera magica, gli spettatori saranno catturati dalle esibizioni uniche.

Obiettivo del party è la creazione di un'esperienza multisensoriale straordinaria, Visual e luci illumineranno il palco e la console, avvolgendo gli artisti in un'atmosfera suggestiva a lume di candela.



Hamsa non si limita solo alla musica, ma coinvolge tutti i sensi.

Incensi e profumi olistici avvolgeranno il pubblico, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente ed indimenticabile.



PROGRAMMA Artistico



20:00 - 20:30 Concerto Meditativo con HZ CONNECTION 432

Electronic music in Candlelight atmosphere



Il concerto meditativo di musica elettronica in atmosfera candlelight combina la musica elettronica con l'atmosfera rilassante e riflessiva. Gli spettatori vengono trasportati in un viaggio sonoro che stimola la mente e rilassa il corpo.



È un'esperienza che invita alla meditazione e all'introspezione, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nella musica e di connettersi con il proprio io interiore.



Questo tipo di concerto offre un modo unico per sperimentare la musica elettronica in modo profondo e significativo, offrendo un'opportunità per rilassarsi, rigenerarsi e ritrovare l'equilibrio interiore.

DJ SET

DA BELIEVER

ELIHU



HAMSA EXPERCIENCE



Esperienza Mistica, Multisensoriale Immersi tra i veli dei fumi d’oriente, pregiate resine ed incensi rari

Coccole di benessere, sfiori per l’Anima, Limpie e pulizie dell’Aura

Connessioni ad universi paralleli

Lettura degli Archetipi

a cura AIOB Ass. Italiana Operatori Benessere



Mercatino di beneficenza con vendita di prodotti olistici e bigiotterie della mano di fatima

Ticket in prevendita

Infoline & whatsapp: 3791793864