Halloween in zattera alla Galleria Borbonica

Prezzo € 20 (€ 6 in prevendita + € 14 in loco)

Sabato 29 e domenica 30 ottobre , appuntamento con la magica visita guidata di Halloween in Zattera nella Galleria Borbonica.

Un avventuroso percorso, raggiungibile attraverso un breve cunicolo, da dove si potranno ammirare alcune lavorazioni idrauliche di eccezionale fattura, oltre alle croci incise nella malta legate al duro lavoro del pozzaro.

Il tour notturno in zattera sarà reso ancora più speciale dalla visita della Galleria Borbonica, all'interno della quale, dopo essere scesi nella grande cisterna attraverso una scala in ferro, si potranno ammirare enormi frammenti di statue, le auto e le moto d'epoca ritrovate sotto i detriti.

Dettagli dell'evento

Quando: sabato 29 e domenica 30 otobre 2022

Dove: Via Morelli, n°61 (ingresso pedonale del Parcheggio Morelli)

Due turni: ore 20:00 e ore 22:00

Durata: 2 ore

Costo: Costo unico € 20 (€ 6 in prevendita + € 14 in loco)

Bambini: I bambini possono accedere dai 10 anni compiuti, accompagnati da adulto. Al momento dell’ingresso, per i ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 15 anni, è indispensabile l’esibizione del documento d’identità o del codice fiscale.

La prevendita è parziale, € 6 in prevendita online + € 14 in loco all’ingresso della Galleria Borbonica

Info & Prenotazioni

Telefono: 334 11 19 819 (ore 9-18)

Email: prenotazioni@viverenapoli.com

WhatsApp: 334 11 19 819

Informazioni aggiuntive

Abbigliamento consigliato: portare con sé un giubbino/felpa per la fresca temperatura della galleria e scarpe comode e chiuse.

Garage a pagamento: Garage Morelli – Via Morelli

Parcheggio in strada: Piazza Vittoria