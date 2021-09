Halloween Tour, percorso notturno da brivido nel centro antico di Napoli

Halloween a Napoli è un grande evento annuale! Siamo alla quarta edizione! Tutti aspettano L’Halloween Tour proposto dalla De Rebus Neapolis.

La notte del 31 ottobre il giorno in cui gli spiriti possono contattare il mondo fisico. In origine era una festa pagana, oggi le persone festeggiano Halloween indossando abiti spaventosi con cui vanno in giro, ma molti non conoscono le sue origini “oscure”, dalla nascita degli antichi culti celtici ad oggi. Ogni città ha il suo lato oscuro e Napoli particolarmente. Guardati le spalle se ti trovi nella notte più horror nel cuore di Napoli! Leggende e storie dell’orrore caratterizzano questa città. Ogni angolo del centro antico in realtà nasconde qualche oscuro segreto. Unisciti al nostro tour e scopri tutti i misteri, gli aneddoti e le storie nella notte più spaventosa dell’anno. Culmineremo il tour in un affascinante e magico locale nel centro antico di Napoli per festeggiare e brindare alla notte più horror dell’anno. MA..ATTENTI!!!.... FINALE A SORPRESA! ....Vi troverete faccia a faccia con uno dei mostri più temuti!..L’ossessione, L’uomo nero, il mostro che si materializza.....provate ad indovinare.....suggestione, brivido e divertimento, sotto l’occhio attento dei fantasmi più famosi per festeggiare con Voi la notte più spaventosa dell’anno. Se avete degli impegni, annullateli. Vi aspettiamo tutti in maschera o senza in questo tour che rapisce, seduce e avvince.

Itinerario:

I. Halloween le origini

II. Musica diabolica

III. La Mannara

IV. La Luna Nera

V. Macabre Sculture

VI. Anime Dannate

VII. Spiritismo

VIII.L’Oracolo dell’oltretomba

IX. Un’antica maledizione

X. Il Mostro

XI. Musica e Brindisi nella notte di Halloween

UNICA DATA

DOMENICA 31 OTTOBRE 2021

NO GREEN PASS

inizio tour ore 21:00

Luogo d'appuntamento:

Napoli - Piazza Bellini (vicino monumento a Bellini)

COSTI TOUR:

-Intero € 16

-Ridotto € 11 (7 - 13anni)

-Ridotto studenti € 13

(con libretto universitario)

Comprende:

* Visita guidata con guida esperta di occulto.

* 1 drink presso un locale del centro antico.

* Piccola Teatralizzazione con la maschera che ha vinto il

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://www.derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/31_HALLOWEEN-TOUR-

PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

- Whatsapp:3511258465

Link Evento:

https://www.derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/31_HALLOWEEN-TOUR-

OBBLIGATORIO:

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

