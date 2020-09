Halloween Tour a Napoli: la notte più paurosa dell’anno tra horror, brindisi e musica

Dolcetto o scherzetto? Ecco la ricetta di un Halloween terrificante e perfetto!

Tour nella magica notte di Halloween, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. L'associazione DE REBUS NEAPOLIS, organizza per la notte di Ognissanti una speciale edizione in un itinerario da brivido nel centro antico di Napoli, per scoprire la Storia “oscura” dell’Halloween, dalla nascita degli antichi culti celtici ad oggi. Un percorso “speciale” per tutti, che potranno indossare qualsiasi tipo di maschera se lo vorranno, in una Napoli magica e tenebrosa, in un tour dedicato alle leggende sanguinolente del passato, nei vicoli del centro antico. Il tour prende vita attraverso il mistero dalla Tomba del Vampiro più famoso al mondo “Dracula”, il tenebroso “Palazzo del Diavolo”, la “Lupa Mannara” proprio qui a Napoli, ed ancora gli incubi neri di Mary Shelley che collocò proprio nella città di Napoli la nascita di Victor von Frankenstein ed altri misteri. Se sei un amante dell'horror, questa è la notte che fa per te! Tieniti pronto perchè misteriose e sinistre presenze forse si paleseranno....

Culmineremo il tour in un affascinante e magico locale del centro antico dove insieme festeggeremo la notte di Halloween, con FINALE A SORPRESA! Vi troverete faccia a faccia con uno dei mostri più temuti, quello che viene dai sogni.....provate ad indovinare.....suggestione, brivido e divertimento brindando nella notte di Halloween, sotto l’occhio attento dei fantasmi più famosi per festeggiare con Voi la notte più magica dell’anno. Se avete degli impegni, annullateli. Vi aspettiamo tutti in maschera o senza in questo tour che rapisce, seduce e avvince.

Itinerario:

I. La Notte di Halloween

II. La Tomba del Vampiro

III. Il Palazzo del Diavolo

IV. Il Poltergeist della Basilica

V. La dimora della Jattura

VI. Terrificanti presenze

VII. Frankenstein e gli incubi di Mary Shelley

VIII. La Mannara

IX. Il Mammone mostro orribile

X. FINALE A SORPRESA! Scherzetto o spavento?

XI. Musica e Brindisi nella notte di Halloween

Percorso Guidato a piedi, si svolge nel centro antico di Napoli. L’unico luogo in cui si entrerà sarà un locale del centro antico per sostare e festeggiare L’ Halloween.



SABATO 31 OTTOBRE E DOMENICA 1 NOVEMBRE

APPUNTAMENTO ORE:20:45

INIZIO TOUR ORE:21:00

Durata del tour: 2 ore con sosta finale in un locale del centro antico.

Luogo d’incontro: Napoli - Piazza Santa Maria la Nova (davanti la chiesa Santa Maria la Nova).

COSTI TOUR:

-Intero € 16

-Ridotto € 11 (7 - 13 anni)

-Ridotto studenti universitari

€ 13 (dimostrare iscrizione)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

PRENOTAZIONE ONLINE:

Al fine di regolamentare il numero di partecipanti e di garantirne la sicurezza rispettando ancor di più le norme anti COVID 19, è fortemente consigliata la prenotazione online:

Form di prenotazione online:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/copia-di-napoli-esoterica



PRENOTAZIONE TELEFONICA: Il pagamento avverrà direttamente alla guida, contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

-Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 : 3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

•Whatsapp:3511258465

•Sms: 3511258465

•EMAIL: derebusneapolis@gmail.com



•Il ticket comprende:

•Visita guidata con guida esperta di occulto.

•Piccola teatralizzazione

•1 drink (alcolico o analcolico)festa Halloween

OBBLIGATORIO:

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

• Dare le generalità alla prenotazione per mantenere un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.