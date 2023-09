Halloween Tour: percorso notturno da brivido nel centro antico di Napoli

Sesta edizione per l'Halloween tour promosso dall'associazione De Rebus Neapolis che, per la notte più spaventosa dell'anno propone un nuovo ed entusiasmante percorso.

Chi ci sarà - dicono gli organizzatori - al termine del tour ad accoglierci ed inghiottirci in un incubo diventato realtà? Sarà difficile se non addirittura impossibile immaginarlo ma, vi basterà sapere che, prima di incontrare questo mostruoso personaggio, vi verranno raccontate storie altrettanto cupe e truci. Partiremo dallo slargo antistante la metro stazione metro Museo per raggiungere l'antica acropoli della città, laddove sorgevano numerosi monasteri nei quali sono avvenuti fatti atroci ed inquietanti. Proseguiremo verso largo Regina Coeli per conoscere un personaggio che ha 'giocato con la morte' rendendola una sconcertante ossessione della propria esistenza e continueremo il nostro percorso inoltrandoci in un vicolo oscuro dove potremmo apparirci l'inquietante figura di un insolito fantasma. Altre figure infauste ed oscure ci attenderanno nella notte più oscura dell'anno, prima di raggiungere un luogo al sicuro, un luogo dove poter finalmente brindare in allegria voltando le spalle ai racconti ascoltati ma...saremo poi certi che qualcuno non sia proprio lì, nascosto nel buio in attesa di farci trasalire dallo spavento? Per scoprirlo, non resta altro che prenotare...Vi aspettiamo tutti, travestiti o senza a questo tour che rapisce, seduce e avvince.



Itinerario:

I. La vera storia dell'Halloween

II. La vocazione del Male

III. L'ossessione della Morte

IV. I messaggeri dell'oltretomba

VI. Spettri Maligni

VII. La bambola posseduta

VIII. Scherzetto Finale (Piccola Teatralizzazione)

IX. Drink&Music nella notte di Halloween

DATE:

DOMENICA 29 / LUNEDÌ 3O / MARTEDÌ 31 OTTOBRE

IN DUE TURNI CON ORARI:

ORE 18:00 E ORE 21:00

Durata tour: 2h

Luogo d’incontro: Napoli - Uscita Metro linea 1 Fermata MUSEO.

COSTI TOUR:

-Contributo €16

-Ridotto €12 Minori (13 - 17 anni)

Solo se accompagnati da adulti!

È vietata la partecipazione ai minori di 13 anni per gli argomenti trattati.

-Ridotto studenti universitari €13

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

COMPRESO NEL TICKET:

~ Visita guidata con guida esperta di occulto.

~ 1 Drink in un locale rinomato del centro antico.

~ Piccola Teatralizzazione.

•Il tour si svolge nel centro antico di Napoli ed è interamente all'aperto "NON SI ENTRA IN NESSUN LUOGO".

•PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

PUNTO INFO: 3511258465

