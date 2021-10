Halloween Party al Lanificio25: SoulFtaara live e Riso&Zucca Day

Speciale Halloween Party al Lanificio25 sabato 30 ottobre.

Una serata all'insegna della musica “Neo-Soul” con i Soulftaara in live Concert, cocktail e il Riso&Zucca Day.

Start 19.30. L'ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione (info@lanificio25.it e 39 366 591 7681)

"SOULFTAARA" è un progetto musicale nato a Napoli, nel recente 2017 all’interno del conservatorio di Napoli “San Pietro a Majella”. Nato inizialmente dall’incontro tra Pietro Scalera (basso elettrico), Letizia Vitagliano (voce) e Cristiano Caiazzo (batteria) a questi si sono poi aggiunti prima Lorenzo Catocci (pianoforte e tastiere) e poi Lorenzo Zollo (chitarra e tastiere).

Il nome lascia intendere un forte legame con il territorio, in quanto la solfatara è il vulcano simbolo di Pozzuoli, provincia di Napoli. Un luogo di riferimento per la nascita e la crescita del progetto, quindi quale nome migliore se non questo!

Attivo nello scenario campano dal 2018, il gruppo propone un sound eclettico, che ha le sue radici nel lontano jazz, ricco di contaminazioni con la musica soul e quella elettronica, motivo per il quale viene oggi definito “neo-soul”. Il meltin’ pot, che è alla base di questa musica, offre ai SOULFTAARA dunque un motivo in più per andare a sperimentare quelle che sono le sonorità oltreoceano odierne odierne mescolate a dei testi prettamente made in Italy.

Il gruppo tuttora ha all’attivo la pubblicazione di un videoclip (“Banalità”, 2019, Maxsound) che ha anticipato l’uscita del loro primo EP “Diverso” (2020, Maxsound) registrato durante l’estate del 2019.