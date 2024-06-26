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Mercoledì, 26 Giugno 2024
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Eventi / Escursioni

Halloween 2024, Passeggiata Teatralizzata Napoli Horror Night

Dove Vic' Street/associazione HOPE

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 31/10/2024 al 01/11/2024 19:00
Prezzo 10,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it Tema Halloween
Rosalia

Passeggiata Teatralizzata Napoli Horror Night solo periodo di Halloween

GIOVEDI' 31 OTTOBRE ORE 19:30
VENERDI' 1 NOVEMBRE ORE 19:30

COSTO TICKET € 12,00 (SE PARTECIPI ALLA NOSTRA CENA CON DELITTO RICEVI UNO SCONTO SULLA PASSEGGIATA)
ESCLUSIVAMENTE su prenotazione
infoline.: 081662423
cell.: 3356215087
cell.: 3387981020

TRAMA: NAPOLI CITTA' DI LUCE E DI OMBRE DI SANTI E SPIRITI INQUIETI LINEA DI CONFINE TRA IL SACRO E IL PROFANO, TERRA D'ACCOGLIENZA E DI MAGNIFICENZA NAPOLI COME NON L'AVETE MAI VISTA PRIMA UNA PASSEGGIATA TRA LE STRADE DELLA CITTA' IMMERSI NELLE LEGGENDE DI FANTASIMI E ANTICHI E MISTERIOSI CULTI
PERSONAGGI
-VIRGILIO- (E I POZZI BIANCHI),
-I BECCHINI DELL'OSSUARIO DELLE FONTANELLE,
- IL MAGO GIAN BATTISTA DELLA PORTA E L'ACCADEMIA DEI SEGRETI,
- SAN GENNARO E IL SANGUE SCOLTO
-LE STREGHE


 

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