Lungo Weekend di Halloween a Città della Scienza tra science show, mistero e divertimento

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 28/10/2023 al 01/11/2023 da domani Orario non disponibile

A Città della Scienza un lungo weekend straordinario dedicato a Halloween: giornate spettacolari di scienza, mistero e divertimento per tutta la famiglia. Sabato 28 ottobre, martedì 31 ottobre, mercoledì 1° novembre Città della Scienza trasformerà il proprio Museo in un'esperienza spaventosamente educativa per i visitatori di tutte le età.

Capsule di alluminio di caffè che diventano piccoli mostri con i Borbone Kids Lab; fantasmini che fluttuano nell’aria grazie ad un principio fisico; occhi spaventosi, ragni giganti che prendono forma utilizzando il Didò, la pasta per giocare morbida e colorata che tanto piace a tutti i bambini. E non è finita qui…Ragnatele, zucche vomitose. Questo e tanto altro per imparare cose nuove e divertirsi al tempo stesso!

Imperdibile domenica 29 ottobre la grande festa “Aspettando Halloween” dalle 10 alle 17: trucca bimbi, scheletri danzanti, esperimenti scientifici creativi. e spettacolari show da brivido! Non mancheranno le visite guidate al Museo del Corpo Umano Corporea e gli spettacoli al Planetario.

Un lungo weekend di divertimento e scoperta scientifica nell’atmosfera di Halloween per vivere a Città della Scienza un’esperienza unica (il Museo resta chiuso solo lunedì 30 ottobre).