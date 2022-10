Halloween 2022 a Napoli tra giochi, spettacoli e magici tour

Tour spaventosi e avventurosi tra streghe e fantasmi della città. E ancora giochi, dolcetti e scherzetti tra magia e divertimento. Anche a Napoli si respira aria di Halloween, ma per "la notte più spaventosa dell'anno", la città punta ancora una volta sulla cultura del luogo, sulle proprie leggende, sulle superstizioni e le credenze popolari tutte partenopee.

Ecco alcuni suggestivi appuntamenti, per grandi e piccini, che avranno vita in città - e nei dintorni - nel lungo weekend di Halloween (elenco in continuo aggiornamento):

Fuori di Zucca alla Mostra d'Oltremare

Allegria e divertimento al Parco Robinson della Mostra d'Oltremare con il fantastico mondo delle zucche. All’interno del Parco i bambini, attraverso un percorso disseminato di trattori di paglia, balle di fieno colorate, spaventapasseri e zucche colorate, saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Halloween con Delitto

Per Halloween, il 30 e 31 ottobre, il Pozzo e il Pendolo, il piccolo teatro 'in giallo' di Piazza San Domenico Maggiore, propone la Cena con Delitto più tenebrosa dell’anno. Per gli amanti del giallo, della sfida, del divertimento intelligente, uno spettacolo gioco che vi vedrà coinvolti dall’inizio alla fine Clicca qui per tutte le informazioni

Weekend dell'Horror ed Harry Potter Day all'Edenlandia

Al Parco dei divertimenti di Napoli, lungo fine settimana di Halloween da paura tra zombie e streghe itineranti, angoli horror e giochi terrificanti. L'ingresso al Parco è gratuito [INFO QUI].

Inoltre, il 30 ottobre, l’Edenlandia aprirà i suoi cancelli come il Castello di Hogwarts. Una giornata intera dedicata al mondo fantastico di Hogwarts, dalle 10:30 alle 21:00, all’interno del Palaeden, lo spazio al coperto del parco, che ospiterà non solo i tanti fans, ma, ad alternarsi, ci saranno tantissime attività: dalla foto con il mantello dell’invisibilità a quella con Nimbus 2000, alla lezione di magia con il professor Accionimbus agli incantesimi e smistamento nelle case di Hogwart. Clicca qui per tutte le informazioni

Halloween in Zattera alla Galleria Borbonica

Sabato 29 e domenica 30 ottobre, appuntamento con un magico tour di Halloween in zattera nella Galleria Borbonica. Un avventuroso percorso, raggiungibile attraverso un breve cunicolo, da dove si potranno ammirare alcune lavorazioni idrauliche di eccezionale fattura, oltre alle croci incise nella malta legate al duro lavoro del pozzaro. Il tour notturno in zattera sarà reso ancora più speciale dalla visita della Galleria Borbonica, all'interno della quale, dopo essere scesi nella grande cisterna attraverso una scala in ferro, si potranno ammirare enormi frammenti di statue, le auto e le moto d'epoca ritrovate sotto i detriti. La prenotazione è obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni

Halloween Tour, itinerario da brividi a Napoli

Il 30 e 31 ottobre, l'associazione De Rebus Neapolis organizza, per la notte più spaventosa dell'anno, uno speciale tour con un itinerario da brivido nel centro antico di Napoli, per scoprire la vera storia dell’Halloween, dalla nascita degli antichi culti celtici ad oggi. Un percorso in una Napoli magica e tenebrosa, attraverso un itinerario dedicato alle leggende sanguinolente del passato, nei vicoli del centro antico. Clicca qui per tutte le informazioni

L'orticello delle zucche: laboratori, area food e animazione formato famiglia

A Nola e a Casamarciano arriva l'orticello delle zucche, la fantastica area a tema Halloween in programma nelle gallerie commerciali Hyria Space e Smart Space. Puro divertimento e creatività con animazione e laboratori dove saranno realizzate le sculture-trofeo che potranno essere portate a casa ed esibite in occasione di Halloween. Fil orange della manifestazione: la zucca, protagonista indiscussa anche dell’area food, dove sarà possibile degustare tante specialità a tema. Clicca qui per tutte le informazioni