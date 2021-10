Halloween al MAV: notte stregata al museo

Prezzo non disponibile

Dopo il grande successo dei primi anni e dopo una pausa obbligata ritorna al MAV Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, la serata più spaventosa dell'anno.

In programma una mostruosa caccia al tesoro con tanti difficili indovinelli, guidata da streghe e personaggi raccapriccianti, nel tenebroso percorso museale trasformato per l'occasione in una casa stregata.

L'evento è rivolto a bambini dai 6 anni in poi

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione tramite whatsapp al numero 3204763418.

Il contributo partecipativo è di €10,00 a bambino, include una merenda a fine percorso.

Sconto per fratellini: €8,00 dal 2° figlio