Halloween 2020 - da Napoli un 'terrificante' evento online per bambini

Cari amici di Le Star animazione vi presentiamo il più terrificante evento online per bambini mai realizzato prima. Naturalmente per garantire il massimo del divertimento il tutto sarà suddiviso per fasce di età..la nostra specialità

Primo turno 15.00-16.00 Fascia di età 5-7 anni

Programma

-Accoglienza spaventosa

-Paurose sfide con la ruota challenge

-Lezione di pozioni magiche

-tutorial trucchi tenebrosi (materiale necessario : rossetto ,matita nera)

-Just Dance di Halloween

Durata 60 minuti

Numero massimo partecipanti 20

Prezzo GRATIS



Secondo turno 16.30-17.30 Fascia di età 8-11 anni

Programma

-Accoglienza spaventosa

-Paurose sfide con la ruota challenge

-Caccia allo slime malefico

-Creazione dell’orripilante slime commestibile (materiale necessario : Mash Mellow , zucchero a velo , bacinella , cucchiaio , forno a microonde oppure pentolino per bagnomaria)

-Just Dance di Halloween

Durata 60 minuti

Numero massimo partecipanti 25

Prezzo GRATIS



N.B. I posti stanno per finire , prenota subito per tuo figlio compilando il modulo qui sotto..!