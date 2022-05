Del Maguey arriva a Napoli con Guess Who's Back

Oggi per la prima volta Del Maguey arriva in Italia con “Guess Who’s Back”, un tour itinerante che tocca 5 delle principali città italiane e coinvolge alcuni tra i locali e i bartender più in vista del panorama nazionale - e non solo. Milano con La Santeria di Matteo Fabrizi, Bologna con Ruggine di Davide Patta, Firenze con il MAD, Napoli con Barril e infine Roma con il Blind Pig di Mattia Ria ed Egidio Fidanza.



Questo sarà il lleitmotif di ognuno dei 5 eventi, caratterizzati dalla presenza del Brand Ambassador Filippo Gaeta che, oltre a tenere una Masterclass aperta a tutti, animerà ogni appuntamento accompagnato dai bartender resident e dalle guest provenienti dagli altri locali partecipanti. Una Drink List dedicata al carattere unico del Single Village Mezcal di Del Maguey e sempre diversa, una selezione musicale a tema curata da Fabrizio Sala e una full immersion nella “Mezcal Culture” messicana con gadget e gift per tutti gli avventori. Non solo formazione quindi ma anche un momento di divertimento e di pura convivialità, cose di cui abbiamo molto bisogno specialmente di questi tempi.



Insomma un’occasione imperdibile per tutti, dagli amanti del genere ai semplici curiosi.

Il Tour è cominciato il 15 Marzo con l’evento di lancio alla Santeria di Milano con il resident Matteo Fabrizi che ha ospitato il Blind Pig di Roma di Egidio Fidanza e con la presenza speciale di Filippo Gaeta e del Brand Manager Europa Romain Llobet.



Ecco le informazioni su tutti gli eventi del Tour:



Milano | Santeria | 15/03/2022 | Resident Bartender: Matteo Fabrizi. Guest: Mattia Ria ed Egidio Fidanza

SPECIAL GUEST: Brand Ambassador Europa di Del Maguey Romain Llobet

Bologna | Ruggine | 31/03/2022 | Resident Bartender: Davide Patta. Guest: Matteo Fabrizi; Santeria (MI)

Firenze | MAD | 21/04/2022 | BartenderNico Pedreschi. Guest: Davide Patta, Ruggine (BO)

Napoli | BARRIL | 05/05/2022 | Bartender Claudio Romano. Guest: Nico Pedreschi MAD (FI)

Roma | BLIND PIG | 19/05/2022 | Bartender Mattia Ria ed Egidio Fidanza. Guest: Claudio Romano BARRIL (NA)



Per restare aggiornati sul Tour anche sui Social seguite gli hashtag ufficiali #DelMaguey #GuessWhosBackTour #GreenWall #micopitas