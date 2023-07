“La guerra e la Pace in Ucraina”, al Maschio Angioino la mostra promossa da Arte Reale

L’Associazione Culturale “Arte Reale” di Napoli - con il Patrocinio del Consolato Generale di Ucraina di Napoli, Comune di Napoli, il Patrocinio del Garante Regionale dei Minori e Dell'infanzia prof. Giuseppe Scialla, Comitato Diocesano San Gennaro Guardia d'Onore alla Cripta - promuove il Concorso e la mostra collettiva internazionale dei giovani artisti che si terrà al Maschio Angioino (Castel Nuovo) presso Antisale dei Baroni. Il tema della mostra è: “La guerra e la pace in Ucraina”

Il Vernissage è previsto per il 5 luglio alle ore 12:00, la madrina dell’evento sara’ Sua Eccellenza dott.ssa Elisabetta Garzo e parteciperà il Vice Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Guangi.

Il tutto si realizza In collaborazione con associazione “Alma Mundi Onlus” e “Dateci le Ali” alla collaborazione culturale Italo-Ucraina.

Apre il vernissage la cantante e conduttrice televisiva italiana Silvia Falanga con l’inno ucraino tradotto e cantato in italiano.

Presenta l’evento la critica d’arte dott.sa Daniela Marra, ed e’ previsto l’intervento degli organizzatori e partner e ospiti.

Alla conclusione dell’apertura del vernissage sarà presentato il video e la cover di Genny Nugnes e Karoline Ferrary by Okean Elzy - Obimy mene.

Alle ore 15:00 “I AM MUSIC” intratterrà la serata con lo spettacolo musicale dei suoi allievi “ Notte D’estate”

In occasione del vernissage si prevedono, su invito esclusivo, un cocktail-buffet offerti da “Baita del Re” resort e “La locanda da Peppe”, alcune interessanti performances musicali e teatrali organizzati dall’associazione.

Con il sostegno degli altri partner e collaboratori: associazione “Polo Sud”, Sovrano ordine Cavalieri Templari, studio “Play Rec”, Agenzia Genovese,“Ortopedia Meredionale”, “Chart studio”, Teatro Sannazaro, Vitalina Liskevych, Villa Domi, SOS Vesuviana”, “Nuova Officina” associazione di volontariato , associazione Libertas II Veliero APS, Star Project 2.0, Francesca Zungri sponsor gli obiettivi della collettiva sono nell’intercettare e coinvolgere differenti tipi del pubblico, ampliare la fruizione culturale e attirare l’attenzione al ruolo dei bambini nella guerra in Ucraina. Uno speciale ringraziamento allo studio “Play Rec.” e Teatro Sannazaro per la disponibilità e aiuto nella creazione del video clip promozionale per mostra.

Le opere saranno selezionate da critici d’arte quali Dott. Giuseppe Ussani d’Escobar , Dott.ssa Daniela Marra, e avv Gerry Danesi, presidente dell’associazione culturale “Alma Mundi Onlus” , che istituisce tre borse di studio ed altri premi per bambini-vincitori della mostra - concorso.

L’apertura della mostra sarà il 5 luglio e la chiusura il 15 luglio: durante questo periodo si svolgeranno master class degli artisti-soci dell’associazione “Arte Reale” e “Dateci le Ali” gli eventi-laboratori a tema per bambini e adulti e conferenze sull’Ucraina, sulle sue tradizioni, sulla sua letteratura e arte.

La premiazione, prevista per il 15 luglio alle ore 12:00, vedrà l’intervento del critico Giuseppe Ussani d’Escobar che illustrerà la sua visione relativa al rapporto spontaneo e profondo, diretto e senza filtri dei bambini con la guerra. L’evento sarà arricchito dalla fondamentale partecipazione di tutti i nostri partner e ospiti eccezionali.

Con l’accoglienza musicale di Francesca Curti Giardina " Sirena senza voce" e Alex Gargano " Ci credo ancora"