Il "Gruppo Laringe" festeggia 40 anni di attività con un evento in sostegno del Santobono

Si è svolta giovedì 14 dicembre, presso la suggestiva cornice della "Dimora dei Lari", la cena di beneficenza per festeggiare i 40 anni del "Gruppo Laringe", leader nel settore alberghiero e della ristorazione nella zona dei Campi Flegrei.

Una serata di raccolta fondi per sostenere la "Fondazione Santobono Pausilipon" alla quale sono intervenuti la Presidente Dott.ssa Anna Maria Ziccardi, la Direttrice Dott.ssa Flavia Matrisciano ed il Prof. Carmine Pecoraro già Direttore della U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell'ospedale pediatrico, che ogni giorno dedicano il proprio impegno a sostegno dei bambini ricoverati nell'ospedale più grande del mezzogiorno. Naturalmente era presente la famiglia Laringe al completo.

Gianni Laringe ed Antonella Cosentino, Roberto Laringe ed Alessandra Calabrese, Alessandro Laringe e Francesca Cozzolino, Ciro Laringe e Rosita Gargiulo, Martina Laringe, Carla Pisacane, Antonio, Alessia, Lisa e Fabio Laringe.

Oltre 150 gli invitati tra cui Il Sindaco del Comune di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, il Sindaco del Comune di Quarto Antonio Sabino ed il Vice Sindaco del Comune di Pozzuoli Filippo Monaco, che sono stati accolti dalla musica della cantante Imma Allozzi che ha emozionato con la sua voce ed i suoi brani tutto il parterre.

Il menù è stato studiato nei minimi particolari dagli chef dei tanti ristoranti del gruppo Laringe.

Si è partiti con una selezione di finger food, per poi passare agli antipasti curati da Vincenzo Di Giovanni, chef de “Il Gabbiano”. una nuvola di seppia con crema di patate, erbette e lime e polvere di castagna. I due primi sono stati affidati ad Angelo Carannante, chef del “Cala Moresca” e del “Caracol” e ad Antonio Lubrano, chef del “Kora”, “Alma Eventi” e “Punta Castello”.

A tavola è stato servito un risotto con burro affumicato, succo di friarielli e polvere di finocchietto. Subito dopo pasta e patate con totani, crumble del suo nero e fonduta di mozzarella.

I secondi sono stati curati da Ciro Russo, chef di “Villa Eubea”, “Vinaria”, “Villa Sciarrera"-"Hera Events”. Gustosissimo il baccalà in guazzetto di mare su scarola ripassata alle alici con polvere di olive croccante alle alghe. Un tris di chef per il dessert, Salvatore e Marcello Sabatino e Mirko Donnarumma hanno deliziato il palato con il ricordo di una pastiera.