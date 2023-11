Il primo assaggio non si scorda mai: un gelato in omaggio nella nuova gelateria di Napoli

GROM, marchio di gelaterie torinese, arriva per la prima volta a Napoli e inaugura una nuova gelateria in via Toledo 205, estendendo così la propria presenza sul territorio nazionale. In occasione del suo debutto nella città partenopea, GROM ha organizzato un’iniziativa speciale per far scoprire a tutti il gusto autentico del proprio gelato.

Cosa accadrà: il primo assaggio di gelato GROM sarà per tutti unico, indimenticabile e gratuito

L’evento, aperto al pubblico e senza necessità di prenotazione, si terrà giovedì 30 novembre tra le 14:00 e le 18:00 a Napoli, nella nuova gelateria in via Toledo 205, e sarà un inno all’unicità dei momenti in cui si assaggiano per la prima volta nuovi sapori.

Infatti, le prime volte nella vita sono sempre indimenticabili: lo stesso sarà per le persone che decideranno di prendere parte all’iniziativa golosa, perché potranno sperimentare per la prima volta il gelato GROM a Napoli. Tutti riceveranno un gelato in omaggio, con la possibilità di scegliere il gusto che preferiscono tra quelli disponibili sul menù, e decidere se consumarlo su cono o coppetta. In questo modo GROM renderà l’esperienza ancora più personalizzata e unica, adatta alle esigenze e preferenze di ciascuno.

Ma non è finita qui: le prime 100 persone che si recheranno nella nuova gelateria di Napoli in occasione dell’evento di GROM riceveranno anche un regalo esclusivo, che renderà il momento ancora più indimenticabile.

La filosofia di produzione di GROM

I valori del marchio GROM si riflettono nella filosofia di produzione del gelato, realizzato con latte fresco di alta qualità e uova di galline allevate a terra. Il gelato GROM è senza aromi, coloranti o additivi emulsionanti; infatti, le materie prime, selezionate con cura e attenzione, sono di altissima qualità e, proprio per questo motivo, non hanno bisogno di altro in aggiunta. Inoltre, essendo senza glutine, il gelato GROM è adatto a tutti, anche all’alimentazione dei celiaci.

Il rispetto che l’azienda ha per le risorse si espande anche verso altri ambiti, a partire da un impegno concreto per la tutela dell’ambiente. Ad esempio, GROM si affida a energie rinnovabili e utilizza materiali riciclabili, come la plastica esclusivamente PET, che può essere recuperata e riutilizzata quasi interamente, ma anche i materiali cartacei certificati FSC, a sostegno della gestione responsabile delle foreste nel mondo.

Orari di apertura della gelateria e prodotti disponibili

La nuova gelateria di Napoli è aperta dalle 10:00 alle 23:00 da domenica a giovedì, mentre venerdì e sabato dalle 10:00 alle 23:30.

Oltre al gelato, dal reparto caffetteria di GROM è possibile trovare altre golosità, come la cioccolata calda e gli affogati - unione perfetta tra il caldo del caffè o del cioccolato e il gelato GROM - e altre delizie, come Gromcaffè e Chococaffè, nati dall’unione del caffè, le creme spalmabili GROM e la panna montata.