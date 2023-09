Grimorio tour: magia, riti e misteri nel cuore di Napoli con aperitivo

L'associazione De Rebus Neapolis propone un tour nuovo ed emozionante che nasce e si svolge di venerdì, giorno considerato infausto ma consacrato a Venere e per questo pregno di un particolare e benefico influsso che ci condurrà tra le pieghe dei segreti più antichi, quelli custoditi dai templari e dalle vecchie fattucchiere, un fil rouge che corre di pari passo con l'emozione più antica: la paura.

Partiremo da piazza San Domenico Maggiore, vertice del triangolo alchemico dove conosceremo figure grottesche che ci osservano silenziose e delle quali sveleremo il significato nascosto dalla coltre dei secoli. Ci sposteremo poi laddove sorgeva il tempio dedicato alla dea Diana, Artemide per i greci e scopriremo il legame che questo antico culto aveva con le streghe avendo la rara possibilità di osservarne le straordinarie e potentissime pietre. Ci sposteremo lungo uno dei vicoli più suggestivi della città antica per conoscere i poteri apotropaici del corno e quali sono le origini di quest'oggetto assimilato oggi alla scaramanzia ma dal significato e valore decisamente più profondo. Anche in questo caso potremo stringere tra le mani un vero corno di antica fattura ancora intriso di potenti energie. Lungo il decumano maggiore avremo modo di scoprire come venivano e come vengono praticati ancora oggi il malocchio, le varie forme di fattura e legamenti d'amore ma ci verrà svelato anche il modo per avvicinarci ai rituali che liberano e sciolgono i nodi che posso essere creati. Ancora parteciperemo ad un antico e benefico rituale grazie ad un oggetto di uso comune ma carico di significati esoterici. Questo è tanto altro ancora durante due ore che ci trascineranno all' interno di un cerchio magico nel quale avremo la possibilità di entrare nuovamente in contatto con le nostre energie sperimentando intorno a noi quelle ataviche dell' universo.

È previsto, al termine del tour, un piccolo, prezioso e taumaturgico dono per ogni partecipante e un aperitivo da consumare in un locale del centro antico.

TRE DATE:

- Venerdì 6, 13 e 20 Ottobre con Appuntamento alle ore 19:15 e inizio Tour ore 19:00.

Punto di incontro: Napoli - Piazza San Domenico Maggiore ( vicino l'obelisco lato via Benedetto Croce)

• Percorso Guidato a piedi, totalmente all'esterno non si entra in nessun luogo, si svolge nel centro antico di Napoli.

• Durata del tour: 1,45 ore

COSTI TOUR:

-Contributo €13

-Ridotto €10 (13 - 16anni) Si sconsiglia la partecipazione ai minori di 13 anni.

-Ridotto studenti universitari €10

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

Comprende:

• Visita guidata con guida esperta di occulto e storia.

• 1 drink presso un locale rinomato del centro antico

- PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px)

Whatsapp 3511258465

Scopri di più:

https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/33_grimorio-tour