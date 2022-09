GrillerChef BBQ fest: al via la prima edizione

L’attesa è finita. Sabato 17 settembre 2022, GrillerChef, punto di riferimento dell'outdoor cooking in Campania, inaugurerà la sua prima edizione della GrillerChef BBQ fest 2022, in collaborazione con Toro Day, Ke Carnalità e GIO'S BBQ.

Braci roventi, carni di alta qualità, l’intenso sapore delle salse artigianali, ma soprattutto convivialità, buon cibo e spensieratezza. Ingredienti che caratterizzano lo spirito della GrillerChef bbq fest 2022. Una vera e propria festa con un ricco programma degustativo e numerosi colpi di scena. Ed ancora live music, tributi folk & country e spettacoli mozzafiato. Impossibile allora non rimanere coinvolti dalla passione e dalla fantasia gastronomica degli appassionati del barbecue.

A partire dalle ore 18:30, in Via Taranto, 32 Nola, ci sarà la possibilità di assaggiare prelibatezze BBQ realizzate dai principali partner presenti all’evento (Mr.Dobelina, like italy, BBQ LAB, Jubatti Carni, BFS - Barbecue Fire Smoked & Italian Barbecue, Buffalo Beef, Cantone Energia) e di godere tutta la spensieratezza delle ultime ore estive.

La giornata sarà arricchita dalla presenza dei principali produttori di dispositivi barbecue come Broil King, Napoleon e Monolith e Il tutto sarà condito da un’ampia selezione di birre artigianali del noto birrificio Livito&Nuvole.

La cultura del barbecue incarna la passione per la vita all’aperto, la convivialità, il rispetto per la natura, l’apprezzamento per la buona tavola. La festa sarà anche un modo per lanciare un messaggio, ovvero quello di mantenere vivo l’interesse e il fascino verso questa particolare tecnica di cottura. Nola si apre così ad un sabato da vivere tra gusto e divertimento.