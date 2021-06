In esclusiva al Grenoble il film “Io, lui, lei e l’asino”: incontro con la regista Caroline Vignal

Sabato 12 giugno alle ore 19 in esclusiva per la Campania la regista francese Caroline Vignal presenta il suo nuovo film “Io, lui, lei e l’asino” alle ore 19 all’Institut Français Napoli (Palazzo Grenoble, Via Crispi, 86) che riapre al pubblico in presenza e lo accoglie nella rinnovata sala cinematografica Alexandre Dumas (Ingresso libero su prenotazione all’indirizzo flora.giovagnoni@institutfrancais.it). La visione del film sarà preceduta dai saluti del console di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers e la produttrice Antonella Di Nocera che dialogheranno con la regista al termine della proiezione. L’evento è organizzato nell’ambito dell’undicesima edizione di Rendez-Vous, Festival del nuovo cinema (in corso a Roma) e si inserisce nella programmazione di “Cinema al femminile tra Italia e Francia”, la rassegna del Grenoble a cura di Parallelo 41 Produzioni, interrotta lo scorso marzo a causa dell’emergenza sanitaria.

“Io, lui, lei e l’asino” (titolo originale “Antoinette dans les Cévennes”) è una commedia neo-western femminista che ha entusiasmato il pubblico e la critica al Festival di Cannes 2020 e ha premiato la protagonista, Laure Calamy, conosciuta in Italia per il suo ruolo di Noémie nella serie “Chiami il mio agente!”, con il Premio César 2021 come migliore attrice. Il film racconta la storia di Antoinette che aspetta da mesi l’estate e la promessa di una settimana romantica con il suo amante Vladimir, ma lui all’ultimo momento annulla: sua moglie ha prenotato un’escursione in famiglia nelle Cévennes con un asino! Scaricata, Antoinette per ripicca decide di partire e fare anche lei il cammino di Stevenson. Al suo arrivo, nessun Vladimir, ma un certo Patrick, un asino testardo, che la accompagnerà nel suo particolare viaggio.

L’evento è un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, realizzata dall’Institut Français Italia con UniFrance, organizzata con Kitchenfilm con il sostegno di LVMH e BNL.

