Greg Rega live a Napoli: in anteprima i brani del prossimo album

Greg Rega torna in concerto a Napoli. Il neo soul singer partenopeo si esibirà l'8 settembre presso il Cortile del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore in occasione della rassegna comunale "Estate a Napoli".

Gregorio Rega da Roccarainola, già vincitore della prima edizione di All Together Now (Canale5), in anteprima presenterà il suo nuovo progetto discografico anticipato dal singolo "Ogni vota" pubblicato a luglio. Dal vivo, accompagnato dal piano di Lorenzo Campese e con gli interventi di Francesco Varchetta (batteria) e Diego Imparato (basso), eseguirà molti brani del disco “Piano e voce” che uscirà a fine settembre.