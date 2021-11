Greg Rega in concerto con Daniele Scannapieco e le Kalìka al Teatro Salvo D'Acquisto di Napoli.



Dopo mesi di assenza dalle scene cittadine Greg Rega torna ad esibirsi dal vivo a Napoli. Occasione unica, e rara, poiché l'ugola d'oro di Roccarainola sarà accompagnato dal sax del jazzista Daniele Scannapieco.



Un featuring d'eccezione che si arricchisce con una band al completo formata da Leo Caligiuri al piano, Diego Imparato al basso e Francesco Varchetta alla batteria.

A rendere ulteriormente unica la serata sarà, in apertura, l'esibizione del progetto vocale, a cappella e non solo, delle Kalìka formato da Vania Di Matteo, Giulia Olivieri e Anna Rita Di Pace.



Lo spettacolo intitolato "Ogni vota" è inserito nel ricco cartellone musicale del Teatro Salvo d'Acquisto di Napoli con la direzione e organizzazione di Isabella Allocca in collaborazione con Emmearteventi di Vincenzo Manco. Obiettivo della rassegna è "valorizzare la cultura Napoletana e la sua musica partendo dalle origini fino alle nuove influenze".



Greg Rega è un cantautore e interprete, vincitore “All Together Now”, finalista Xfactor Romania e All Together Now Russia, collaboratore di Noemi e membro dei Super4 con Sabba, Aurelio Fierro jr. e Francesco Boccia. Un cantante versatile che interpreta in maniera personale ed originale brani storici e inediti dal sound funky-groove e urban.



In apertura di serata si esibiranno le Kalìka, trio vocale tutto al femminile accompagnate dal chitarrista Gianluigi Capasso; con un repertorio che omaggia i grandi della canzone popolare come Enzo Gragnaniello, Carlo Faiello e Chavela Vargas.

