Greenpeace Napoli, incontro con i nuovi volontari

Il Gruppo Greenpeace Napoli incontra tutte le persone interessate a conoscere le attività dell'associazione e a diventare nuovi volontari. L'appuntamento è sabato 25 Novembre, alle 16:00 presso la Bicycle House in Galleria Principe di Napoli. S

Durante l'incontro il gruppo presenterà l'associazione, i valori, la storia e le campagne che porta avanti.

"Alla fine - dice il Gruppo Greenpeace Napoli - non siamo nient'altro che un gruppo che ama il Pianeta é la sua biodiversità e che si impegnano per difenderlo. Questo incontro servirà soprattutto a te per capire se anche tu puoi fare la tua parte!"



Info e contatti all'indirizzo e-mail: gl.napoli@greenpeace.it