Il Grande Cinema in Concerto

Al Complesso Monumentale Donnaregine, un emozionante viaggio attraverso le più belle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Dalle immortali melodie di Ennio Morricone e Nicola Piovani ai temi epici di John Williams e Hans Zimmer.

Un’occasione unica per rivivere insieme le pietre miliari della storia del grande cinema mondiale.

I Solisti dell’Orchestra Sinfonica Città di Napoli, soprano e talentuosi ballerini riuniti per l’occasione verranno condotti dal Direttore Pier Giorgio Dionisi in uno show unico, in cui le arti si muovono insieme in un ambiente suggestivo con le emozioni dei grandi film che hanno fatto la storia del cinema.



I Solisti dell’Orchestra Sinfonica Città di Napoli

Soprano: Elena Memoli



Gallery

Regia e coreografie/ Direction and choreography: Minea de Mattia

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...