Il Grand Hotel La Favorita inaugura le serate in terrazza al Bellavista Cocktail bar

In programma il 6 giugno la serata glamour al Bellavista Cocktail Bar in terrazza al Grand Hotel la Favorita di Sorrento, con lo chef stellato Iavarone, i lievitati del torrese Di Maio e i cocktail del bar manager Ruggiero. Un appuntamento esclusivo, con lo scenografico panorama mozzafiato del rooftop dell'hotel a 5 stelle di Sorrento, location esclusiva che registra già numerose prenotazioni per la stagione estiva 2024. ù

"Per l'occasione - illustra Mario Manniello, direttore del Grand Hotel la Favorita di Sorrento - il bar manager Luigi Ruggiero presenterà la nuova drink list. I limoni della costiera e le erbe aromatiche sono il leit motiv che segna l’identità dei drink in carta. L'obiettivo è valorizzare al massimo la produzione agricola del territorio sorrentino, l’agro biodiversità che lo rende uno scrigno prezioso, unico, spesso da scoprire oltre il consueto".

Per l'occasione lo chef stellato Domenico Iavarone abbinerà la sua esperienza gastronomica all'arte dei lievitati di Catello Di Maio, panettiere e proprietario di Cesto Bakery di Torre del Greco. Domenico e Catello, amici nella vita, esprimeranno la loro sinergia dalla vita al mondo del gusto, stupendo i palati dei partecipanti il 6 giugno con creazioni a quattro mani, create appositamente per la serata.

Cornetti salati, pane artigianali, cocktail e tapas saranno solo alcuni degli assaggi della serata, a cui si potrà partecipare su invito o prenotazione, contattando la reception dell'hotel a 5 stelle Grand Hotel la Favorita di Sorrento.