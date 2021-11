Gran Concerto di Capodanno 2022 al Teatro Delle Palme di Napoli

Il 1 gennaio 2022 alle h.19:30 si riaccendono le luci della ribalta su uno dei palcoscenici più grandi e storici dei teatri napoletani, il Teatro Delle Palme, in Via Vetriera a Chiaia, zona 'in' della città, per la VI Edizione del Gran Concerto di Capodanno dell’Associazione Culturale Noi per Napoli, un must divenuto ormai istituzionale, protagonisti grandi artisti lirici,dal Teatro San Carlo, il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, direttori artistici, organizzatori,interpreti, il tenore Lucio Lupoli, con la straordinaria e brillante conduzione dell’attore italiano ed internazionale Vincenzo Bocciarelli : con loro l’attore Giovanni Caso,di un Posto al Sole, il Quintetto d’Archi Aedon, con le acrobazie degli artisti circensi del Circo Madagascar Orfei,rappresentato dalla manager Tamara Bizzarro, Nicole Martini, Maria Weiss e Viktor Vitàris del Circo Weiss, le coreografie ed i Walzer del Centro D’Arte Tersicorea di Napoli ,le farfalle luminose della Compagnia dei Saltimbanchi,Partnership organizzatrice dell’ Evento sarà l’Associazione Vivere Napoli e Grande Napoli.



Lirica, musica, danza, teatro e il Circo caratterizzeranno l’intreccio di questo spettacolo che segnera’ l’inizio del nuovo anno e sarà vissuto, come di consueto, all’insegna delle emozioni: per il pubblico, un vero viaggio nel mondo della musica, del canto,della danza fra celebri melodie viennesi, valzer di Strauss, famosi brani di opera ed operetta, appassionanti canzoni classiche napoletane e le spettacolari acrobazie e numeri degli artisti circensi.



Lo spettatore si ritroverà immerso in un’atmosfera senza tempo tra amore, sogno e rievocazioni e di fantastiche sensazioni e tanto coinvolgimento per abbandonarsi alla spensieratezza e all’allegria tipica del celebre Concerto di Capodanno di Vienna ma dai colori e dalla passione partenopei !



Un evento imperdibile, diventato negli ultimi anni un punto di riferimento tra gli appuntamenti del capoluogo partenopeo nel periodo natalizio.



Testimonial di eccezione saranno due personaggi centrali della cultura e del teatro partenopeo ed italiano, lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore de I bastardi di Pizzofalcone e de Il Commissario Ricciardi e l’ attrice Annamaria Ackermann ai quali sarà assegnato il Premio Noi per Napoli 2022 !



Un grande spettacolo,con i patrocini dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Presidenza del Consiglio della Regione Campania,che ha anche un cuore nobile: una parte del ricavato sarà devoluto, come ogni anno, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore delle mense dei senzatetto di Napoli.



Sponsor: Mutart srl,Leonardo Immobiliare,Imperatore Rosticceria di Napoli, Ium Academy School ( Napoli Piazza Nicola Amore) e Cuomo Spendimeglio Napoli Via Nicolardi.



Vi aspettiamo allora il 1 gennaio 2022 al Teatro delle Palme di Napoli in Via Vetriera a Chiara n.12 h.19:30 per il magico Concerto di Capodanno



Tickets online Etes.it



Info e prenotazioni

prenotazioni@viverenapoli.com

wp +393341119819

mob. +39 3394545044



https://noipernapoli.it/