Gran Cenone di Capodanno 2024 "Storie di ùNapoli tra vicoli e vicarielli"

VIC' STREET, LA STORICA TAVERNA NAPOLETANA DAL 1999, ORGANIZZA IL GRAN CENONE DI CAPODANNO 2024 "STORIE DI NAPOLI TRA VICOLI E VICARIELLI"

INFO 081662423

-CELL.:3356215087

-CELL.:3387981020

E-MAIL.: VICSTREET2@HOTMAIL.IT

artista performer director

Ciro Gargiulo

danzatrice coreografa

Dalia Deya

e tutti gli artisti della compagnia Spettacolo Hope by Vic'Street

BUON ANNO ... AL VIC'STREET 2024. IN OCCASIONE DEL GRAN CENONE DI CAPODANNO LA TAVERNA NAPOLETANA SPETTACOLO PROPONE UN EVENTO UNICO "STORIE E NAPULE’ TRA VICOLI VICARIELLI" (MITI, CANZONI, BALLI E LEGGENDE NAPOLETANE) UN BALZO NELLA CULTURA PARTENOPEA!

TRAMA: Innumerevoli sono le leggende che segano la storia dei popoli, le loro tradizioni, le loro superstizioni, i miracoli le cose mai dette ..... storie di vite vissute diventate leggenda per essere poi raccontate tra i vicoli di una città senza Tempo... storie di uomini, di dei, di monti, di canti e di cibi; storie presenti fin dalla notte dei tempi, storie di fantasia e di magia o fatti di cronaca mai chiariti parole mutate in ritmi che passano dalla mente al cuore. In questa notte di grande festa Lo scugnizzo Gennarino Rivelli insieme ad un Misterioso Pulcinella con il mandolino vi accompagneranno in un vicolo tipico Napoletano dove avremo l'occasione di incontrare personaggi reali o di fantasia come la Bella Mbriana, o' Munaciello, Re Nasone e consorte, le sciantose avvolte nelle loro piume colorate, un Guappo innamorato, la bella Capri e il suo amato Vesuvio, un americano, un torero e un saraceno... in un miscuglio di multiculturalità dove si intervalleranno danze tra il sacro e il profano vivrete un momento di pura magia dove per una notte il tempo sembrerà essersi fermato.

OFFERTA - costo EVENTO SPETTACOLO e GRAN CENONE DI CAPODANNO 2024 € 170,00 euro entro il 15 novembre 2023 ...anziché 200,00 in più OGNI 2 TICKET riceverai in OMAGGIO Un biglietto per la Passeggiata Teatralizzata "BELLA NAPOLI" che si terrà il giorno 1 GENNAIO 2024 ore 12.00 ...in Compagnia dei nostri Attori della Compagnia Artistica del locale Vic' Street

MENU' CENONE CAPODANNO 2024

*PROSECCO CON FRAGOLE

*ANTIPASTO

POLPO ALL’INSALATA

ALICI MARINATE

SALMONE

TARTINE CARPACCIO CON CAVIALE

COCKTAIL DI GAMBERI

CILIEGINE DI MOZZARELLA

CRUDO SAN DANIELE

CAPOCOLLO

SALAME NAPOLETANO

FORMAGGIO

INSALATA DI RINFORZO

CUOPPO MISTO MARE NAPOLI X2

*PRIMO

TROFIE DEL GOLFO

PASTA FRESCA CON FRUTTI DI MARE

E POMODORINI GIALLI E ROSSI CON BASILICO

*SECONDO

ORATA AL FORNO CON PATATE

PIGNIATIELLO CON POLIPETTI ALLA LUCIANA

*DESSERT E FRUTTA

DOLCI NATALIZI E SFOGLIATELLE

FRUTTA SECCA LENTICCHIE FRUTTA DI STAGIONE E NOCI

NON SERVITO DISPONIBILE AL BANCO BAR

¼ VINO BIANCO FALANGHINA

ACQUA LISCIA O GASATA

N.B. EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI VANNO COMUNICATE IN SEDE DI PRENOTAZIONE