Gran Carnevale a Napoli inizi '900

Sabato 18 febbraio, la Taverna Vic' Street propone la Cena Spettacolo "CARNEVALE A NAPOLI INIZI 900'



Menù +Spettacolo

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3.MENU' VIP TAGLIERE DEGLI ARTISTI+ DUE ASSAGGI DI PRIMO+ DOLCI + UNA BAOTTIGLINA DI PROSECCO VALIDO PER 2 PERSONE € 80,00 ( BEVANDE ESCLUSE)

info 081662423 cellulare 3356215087

TRAMA

GOLFO DI NAPOLI INIZI 900' GENNARO DETTO O "SANTO" HA APPENA PARCHEGGIATO ED E' IN ATTESSA DELL'ARRIVO DI IL PIU' GRANDE BOSS PROVENIENTE DALL'AMERICA PER CONCLUDERE UN AFFARE MILIONARIO DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE QUALE MIGLIORE OCCSSIONE PER PASSARE INOSSERVATI? SENONCHE' RESTA SOPPRESO QUANDO DALLA NAVE CON IL NOME DI NICOSIA SI PRESENTA DAVANTI A LUI UNA DONNA DICIARANDO DI ESSERE IL BOSS CHE LUI ASPETTAVA, DA QUI NE NASCE UN SUSSEGUIRSI DI CANZONI, BALLI, E INTEREZZI CHE LASCIANO TUTTI COINVOLTI E SCONVOLTI PER UN CARNEVALE RICCO DI DIVERITMENTO



NB.:SI TRATTA DELLA FESTA DEL CARNEVALE DEL VIC' STREET AMBIENTATA NEL 900' E' CONSIGLIATO UN ABBIGLIAMENTO A TEMA