Michele Cutro conferisce a "Graffam'c" Food & Bakery il Certificato di Eccellenza Imprenditoriale 2024-2025 in Campania

Il critico gastronomico, Cavaliere Michele Cutro, ha annunciato oggi il conferimento del prestigioso Certificato di Eccellenza Imprenditoriale 2024-2025 a "Graffam'c" Food & Bakery, situata nella suggestiva fascia costiera flegrea, a Varcaturo.

La cerimonia di premiazione ha avuto luogo il 30 aprile 2024.

Eccellenza Culinaria: Fondata nel 2021 dal titolare Antimo Silvestre, "Graffam'c" Food & Bakery si è rapidamente affermata come un punto di riferimento nel settore culinario, offrendo prodotti di alta qualità e un'esperienza unica ai suoi clienti. Il locale si distingue per la sua attenzione ai dettagli e alla qualità dei prodotti, con particolare enfasi sulla Graffa, dolce tradizionale della Campania reinterpretato in modo unico e gustoso da Antimo Silvestre.

Innovazione e Tradizione: "Graffam'c" Food & Bakery propone anche il mitico cornetto, preparato con un innovativo sistema di cottura che unisce la tradizione della pizza napoletana, aggiungendo così un tocco di originalità e qualità al menu del locale. La vasta gamma di prodotti freschi, tra cui torte, semifreddi e i famosi "Buccaccielli", ha già conquistato numerosi palati nella regione campana.

Riconoscimento dell'Impegno e della Creatività: Il Cavaliere Michele Cutro è orgoglioso di riconoscere l'impegno e la creatività di Antimo Silvestre nel portare avanti il suo sogno imprenditoriale e nell'offrire ai suoi clienti un'esperienza culinaria indimenticabile. La premiazione rappresenta un importante riconoscimento per "Graffam'c" Food & Bakery e conferma il suo impegno costante nell'eccellenza e nell'innovazione nel settore culinario