Gospel for Children a San Lorenzo Maggiore per i bambini del Santobono

Gospel for Children, un evento speciale con Rita Ciccarelli e i Flowin’ Gospel che riempirà il cuore di gioia e di speranza nella meravigliosa cornice del complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore di Napoli, venerdì 24 novembre. Il ricavato dell’evento sarà completamente devoluto in beneficenza per i piccoli pazienti dell’ospedale Santobono di Napoli e contribuirà alla costruzione del Centro Ustioni Pediatrico Regionale.

Una serata indimenticabile di canti spirituali e di armonia, durante la quale le voci celesti di Rita Ciccarelli e dei Flowin’ Gospel risuoneranno sotto le maestose volte del complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore. Molto di più di una semplice occasione per vivere la bellezza della musica gospel: una vera e propria opportunità per fare la differenza nelle vite dei più piccoli che ne hanno bisogno. Un evento coinvolgente per nutrire il cuore e scaldare l’anima, grazie alla corale di voci potenti che prenderanno per mano lo spettatore, accompagnandolo tra melodie commoventi e ritmi travolgenti.

Agli spettatori verrà offerto, al termine dello spettacolo, un ricco buffet per gustare le prelibatezze generosamente donate dai grandi nomi della gastronomia locale che sponsorizzano l’evento.

Il concerto è organizzato in collaborazione con la Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono, che dal 2004 raccoglie fondi per migliorare l’accoglienza dei piccoli pazienti e dei loro familiari e per acquistare apparecchiature mediche all’avanguardia, con lo scopo di contribuire a trasformare l’ospedale Santobono Pausilipon in un ospedale d’eccellenza a misura di bambino.

Il ricavato dell’evento sarà completamente devoluto in beneficenza per costruire il centro grandi ustioni, che sarà il primo presente in un ospedale pediatrico, destinato a diventare punto di riferimento anche per il Sud e tutta l’Italia.

Si tratterà di un reparto di terapia sub intensiva, con 5 posti letto, 1 camera operatoria ad uso esclusivo del reparto, ed 1 sala da bagno per il lavaggio dei piccoli pazienti ustionati e di terapia intensiva.

L’incasso dell’evento contribuirà a supportare l’ospedale curando l’umanizzazione del reparto, con l’obiettivo di garantire il maggiore confort possibile sia ai pazienti sia ai familiari sia agli operatori sanitari.

La sublime voce di Rita Ciccarelli, insieme ai Flowin’ Gospel, diffonderà il messaggio della musica gospel oltre le semplici parole, raccontandone le radici e la continua evoluzione, con l’intento di lasciar cogliere l’essenza spirituale del messaggio cristiano che anima i testi delle canzoni. Un mondo, quello del gospel, sempre più vicino alla cultura italiana, universalmente riconosciuto per il suo immenso e potente valore musicale, comunicativo ma soprattutto emotivo: Gospel in inglese significa Vangelo.

Il ricco buffet finale sarà completamente offerto dagli sponsor dell’evento, che metteranno a disposizione del pubblico le loro inconfondibili specialità e la loro generosità per contribuire alla nobile causa.

Dal dolce al salato, passando per il vino e per la birra, gli spettatori potranno degustare le prelibatezze delle grandi aziende campane.

sponsor: Mutart Agency, Starita, Kbirr, Ferrarelle, Poppella, La Guardiense, Big Party, Gabbianella club events ed Etes.

L’evento è organizzato da Meta Creativa S.r.l. Impresa Sociale in collaborazione con Mutart S.r.l. e Vivere Napoli.

Media partner sono Grandenapoli.it e Grandecampania.it

Per Info & prenotazioni:

www.etes.it

Email: prenotazioni@viverenapoli.com