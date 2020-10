Golociok Day, festa dello speciale biscotto artigianale di casa Di Rosa

Venerdì 9 ottobre si celebrerà il primo Golociok Day, la festa evento dedicata allo storico prodotto di casa Di Rosa, elogiato dalla Ferrero e spedito quotidianamente a migliaia di suoi fan in tutto il mondo. L’evento si articolerà su più fronti, nel rispetto delle ordinanze anticovid del periodo, con una esposizione presso il quartier generale dei pasticceri Di Rosa, a Giugliano in Campania (Na) in Corso Campano, e dirette social affidate ad influencer ed appassionati del fragrante biscotto farcito con crema alla gianduia, dalla ricetta segreta ed esclusiva.



Molti i vip che non faranno mancare il proprio supporto all’evento, divenuti nel tempo dei veri e propri “dipendenti” da Golociok, opera prima dell’arte dello chef, pasticcere ed anche scrittore (con libro di prossima uscita), Francesco Di Rosa.

“Ormai il Golociok è una piacevole istituzione”, spiega Francesco, “per me è quasi come un figlio, e non potevamo che celebrarlo con una festa alla sua altezza. Avremmo voluto fare molto di più; avevamo in mente iniziative che avrebbero reso felici molti più appassionati, ma siamo certi di recuperare nel 2021. Nel frattempo vi aspettiamo venerdì in pasticceria e in alcuni centri urbani delle nostre province”.

Il Golociok è un biscotto realizzato con farine macinate a pietra che ne aumentano la digeribilità e ne accentuano la freschezza; nell’impasto vengono utilizzate solo uova di galline allevate a terra e burro di latteria. Ne vengono prodotti oltre 4000 ogni giorno, per favorirne il consumo appena sfornati, e impacchettati caldi alla volta dei “Golociok addicted” sparsi nei cinque continenti.

Proprio di recente, Francesco Di Rosa ha lanciato l'iniziativa "Torta Sospesa", rivolta a famiglie in difficoltà che, grazie a piccole donazioni anonime, non rinunceranno più al diritto di festeggiare una ricorrenza con i propri cari.