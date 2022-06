"Go Deo. Per Sempre" di Massimo Simonini: la presentazione a Napoli

Il 1 luglio presso la Mondadori Bookstore di Napoli (Via Luca Giordano) alle ore 18:30 verrà presentato il libro Go Deo. Per Sempre (Efesto Edizioni) di Massimo Simonini. ??

Dialogherà con l’autore il giornalista e docente universitario Francesco Bellofatto, Direttore Artistico del Procida Film Festival e presidente della Commissione Cultura dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Interverrà inoltre l’attrice Mariagabriella Chinè. Il tutto sarà accompagnato dalle musiche di Marco Ripepi.



Corredato da dodici tavole di Jonathan Guidotti Moral, Go deo. Per sempre è un romanzo che si legge tutto d’un fiato e che trasuda da ogni lettera e disegno l’amore per una terra unica, l’Irlanda: luogo magico che favorisce come nessun altro il ritorno ad un’umanità primigenia fatta di poca terra e tanta spiritualità.