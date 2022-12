"Gli ultimi saranno": spettacolo interattivo e tavola rotonda

Prezzo non disponibile

Teatro, reinserimento sociale, rieducazione ed arte. Saranno questi i temi della tavola rotonda e dello spettacolo interattivo a cura del collettivo artistico: "Gli Ultimi saranno" (a cui parteciperanno anche allieve della scuola e di un laboratorio di scrittura) che si terranno lunedì 12 dicembre presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, alla presenza dei deputati Cinque Stelle Antonio Caso, Marianna Ricciardi e Raffaele Bruno, promotore di un disegno di legge “Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari”.

Sulla questione carceri i deputati del Movimento Cinque Stelle si muovono compatti: “il recupero dei detenuti è materia di interesse collettivo e non particolare: ricordiamo che gli effetti della più o meno efficace riabilitazione di un singolo ricadono sempre, inevitabilmente, sulla società tutta”. La proposta di legge è chiara e circostanziata. Prevede infatti l’istituzione di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali nelle carceri, l’individuazione di uno spazio dedicato a laboratori artistici in ogni istituto, e la promozione e il sostegno di attività laboratoriali attraverso un fondo dedicato.

“Il carcere - precisano i deputati - non deve essere il luogo della mortificazione sociale, ma un punto dal quale poter ripartire. Una stanza nella quale ritrovare se stessi provando a familiarizzare con la speranza. Il teatro e l’arte più in generale - concludono - dovrebbero aiutare a scavare nella propria esistenza spingendo il detenuto a liberandosi dall’etichetta di reietto che troppo spesso la società appiccica sulle spalle di chi sbaglia”. Durante la mattinata verranno premiate le allieve di un corso per aiuto cuoco e saranno donati trucchi e smalti raccolti da volontari e attivisti.