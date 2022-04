Tiempe bbelle e’ na vota: Giusy Ferro porta in scena lo scontro intergenerazionale

“Una ventata d’aria fresca nel panorama teatrale regionale. Uno scontro intergenerazionale che lascia una bella morale offrendo al pubblico molti spunti di riflessione ma lo fa con la leggerezza e l'ironia che solo i classici comici Partenopei sanno regalare; c’è tanto di me nel personaggio di Carmela, sentimentale, sognatrice, un’inguaribile romantica, una donna d’altri tempi ancorata ai valori di una volta che non si rispecchia nella società odierna dove nelle relazioni tutto si ottiene e consuma troppo velocemente”. A parlare è Giusy Ferro, autrice dello spettacolo Tiempe bbelle e’ na vota, in scena il prossimo 6 maggio al Magic Vision di Casalnuovo.

“La peculiarità – ha continuato Giusy - di questa produzione è appunto il ritorno alla "compagnia''. Un ritorno al teatro tradizione ma in un linguaggio fresco, divertente che ha come target i giovani. Tornare in teatro dopo la pandemia portando in scena un cast di dieci attori è una scelta rischiosa ma coraggiosa capace di riaccendere un barlume di speranza”.

La commedia comica, che vede la regia di Peppe Celentano, è divisa in due atti e narra le vicende di una famiglia napoletana (i Tortora) residente in un quartiere popolare di Napoli.

Il “dramma” che affligge casa Tortora è Carmela, trentenne single. Per la mentalità dei Tortora, la condizione di Carmela è vista come insolita ed è motivo di allarmismo tra i componenti della famiglia. La preoccupazione maggiore è della nonna, la signora Giuseppina, che teme di morire e di non riuscire a vedere “sistemata” la nipote.

Con continue contrapposizioni e sovrapposizioni fra tempi antichi e tempi moderni, l’opera vuole essere un un'analisi tragicomica dei nostri tempi in confronto ai tempi che furono.

Nel cast Oscarino Di Maio, Tina Scatola, Antonio Fiorillo, Giusy Ferro, Andreina Raucci, Maria Russo, Patrizia Masiello, Adriano Fiorillo, Mariarosaria Cafiero e Francesco Barra .