Giustizia dal volto umano: operatori penitenziari e volontari a convegno a Napoli

L’ufficio diocesano della Pastorale Carceraria in collaborazione col provveditorato penitenziario della Campania e la Conferenza Volontariato e Giustizia Regionale ha organizzato per il 10 novembre 2023 un convegno sulla giustizia riparativa per gli operatori penitenziari e il volontariato carcerario. Il convegno si terrà nella casa circondariale Giuseppe Salvia di Poggioreale dalle 9,30 alle 12,00.

“Parlare di giustizia riparativa in un luogo dove si paga la pena dettata dalla giustizia punitiva, vuole essere un segno per dire che è possibile un'altra giustizia, non in contrapposizione a quella retributiva, ma una giustizia dal volto umano che coinvolga anche le vittime e la comunità in un percorso di riparazione e riconciliazione.” Si ascolteranno dei testimoni come Agnese Moro figlia dello statista ucciso dalle brigate rosse e da sempre impegnata nel cammino riparativo con i colpevoli del sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro. Padre Guido Bertagna, Gesuita, che da anni si occupa di giustizia riparativa, rivisitando soprattutto il dolore degli anni di piombo del terrorismo. Patrizia Patrizi, psicologa e psicoterapeuta ad approccio strategico, è professoressa ordinaria di Psicologia sociale e giuridica presso l’università di Sassari, presidente del forum europeo sulla giustizia riparativa autrice di vari saggi sulla “Restorative Justice”.

Le conclusioni saranno affidate all’Arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia che ha promosso insieme alla Caritas Italiana un progetto sperimentale di formazione e sensibilizzazione alla giustizia riparativa per la diocesi di Napoli. Il convegno avrà come moderatrice Giuliana Covella giornalista e autrice, tra gli altri, del libro “ Il mostro ha gli occhi azzurri. il delitto di Ponticelli”.