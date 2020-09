Ambiente, a Bacoli incontro con il Sottosegretario alle Politiche Agricole Giuseppe L'Abbate

Giuseppe L'Abbate, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole e Pesca, sarà a Bacoli, a Villa Cerillo, venerdì 4 settembre alle ore 13:00.

Un incontro cittadino, voluto fortemente e organizzato dalla candidata al consiglio regionale del Movimento Cinque Stelle Anita Amato, a cui prenderanno parte le istituzioni locali, le associazioni di categoria e i cittadini. Il membro del Governo pentastellato e della Commissione agricoltura sarà accolto, tra gli altri, dal primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione e dai deputati Margherita Del Sesto, Giuseppe Buompane e Andrea Caso.

Al centro dell'attenzione temi caldi come l'ambiente, la politica attiva e l'economia, settori che devono recuperare produttività e vigore soprattutto in questo periodo di emergenza Covid, che non sembra del tutto essere superato