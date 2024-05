Alla scoperta dell’uomo Caravaggio: presentazione del saggio di Giuseppe Elio Barbati da ScottoJonno

Martedì 28 maggio, alle ore 18.00 presso ScottoJonno, Galleria Principe di Napoli, ci sarà la presentazione del saggio di Giuseppe Elio Barbati “Alla scoperta dell’uomo Caravaggio”.

L’autore ha da molti anni dedicato letture e studi su Michel’ Angelo. In questo saggio si fa riferimento ai tanti documenti a cui sono risaliti i critici d’arte un po’ dappertutto. Tali studi ci consegnano un uomo ed un’ artista molto lontano da come ci era stato raccontato dai suoi più acerrimi nemici, moralmente malvagio e artisticamente non valido e per questi motivi perse il suo posto nella storia dell’arte per circa 300 anni. Sarà possibile trovarci a pensare all’uomo e al geniale artista in maniera finalmente vera, così come i documenti rintracciati ce lo raccontano. Dopo i saluti dell’editore Kairos, Giovanni Musella, ne parlerà con l’autore la giornalista Roberta D’agostino, le letture sono affidate all’attore Mario Mauro e l’estemporanea di pittura è ad opera di Luciana Mastrangelo. Conduce Laura Bufano, giornalista.

Ingresso libero