Il maestro Giulio Tampalini inaugura il Napoli Guitar Fest: concerto e Masterclass

Organizzata da AGIMUS Associazione Giovanile Musicale, Associazione Accademia Mediterraneo Arte & Musica con la collaborazione di La Musica Ribelle e Liuteria Sansone la Masterclass (25 e 26 febbraio) e Concerto (26 febbraio, ore 19.00) del Maestro Giulio Tampalini, evento inaugurale del Napoli Guitar Fest (Chiesa di S. Barbara dei Cannonieri, via Rua Catalana, n. 100, Napoli). Lunedì 27 febbraio il maestro Tampalini incontrerà per una Masterclass di quattro ore, gli allievi del Liceo Musicale Melissa Bassi di Napoli (viale della Resistenza) grazie a una iniziativa didattica voluta dal dirigente scolastico Domenico Mazzella Di Bosco.

Il NAPOLI GUITAR FEST, rassegna nata da una iniziativa di artisti dello scenario chitarristico regionale, (i maestri Piero Viti, Andrea Aymone, Claudio Cecere e il maestro liutaio Roberto Sansone), ha lo scopo di offrire una vetrina ai giovani chitarristi e di promuovere un percorso di consapevolezza della storia della chitarra classica a Napoli con interventi mirati anche alla formazione grazie a Master Class, seminari, concerti, alla formazione di una orchestra giovanile di chitarra.

Giulio Tampalini è oggi uno dei più conosciuti e carismatici chitarristi italiani, apprezzato in tutto il mondo. Artista Warner Classics, vincitore del Premio delle Arti e della Cultura, con più di 40 dischi solistici all’attivo, docente presso la Fondazione Accademia Internazionale di Imola e in corsi di perfezionamento in Italia e all’estero . Vincitore di alcuni dei maggiori concorsi di chitarra internazionali, a cominciare dal primo premio al Concorso Internazionale “Narciso Yepes” di Sanremo (presidente della giuria Narciso Yepes), al T.I.M. di Roma nel 1996 e nel 2000 e al “De Bonis” di Cosenza, fino alle affermazioni al “Pittaluga” di Alessandria, al “Fernando Sor” di Roma e al prestigioso “Andrès Segovia” di Granada, Tampalini tiene concerti da solista e accompagnato da orchestre sinfoniche in tutta Italia, Europa, Asia ed America Nel 2008 ha partecipato al Concerto di Natale in Vaticano in onore del Papa. Numerose sono le sue collaborazioni musicali, tra cui quella con le prime parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Il suo doppio CD “Francisco Tarrega: Opere complete per chitarra” è stato premiato con la Chitarra d’Oro al Convegno Internazionale di Chitarra di Alessandria come Miglior CD dell’anno. E’ stato inoltre premiato con la Chitarra d’Oro come miglior talento italiano e per la promozione e divulgazione, in quanto direttore artistico dell’Italian Guitar Campus.

Tra i numerosi dischi che ha pubblicato si segnalano il “Concierto de Aranjuez” di Joaquin Rodrigo per chitarra e orchestra, registrato con l’Orchestra del Festival Internazionale Arturo Benedetti Michelangeli, la raccolta completa delle Sei Rossiniane di Mauro Giuliani, il Concerto n. 1 op. 99, il Quintetto op. 143 e il Romancero Gitano di Mario Castelnuovo-Tedesco, registrati con l’Orchestra Haydn di Bolzano, l’opera completa per chitarra di Miguel Llobet, l’opera completa di Luigi Mozzani e Ottorino Respighi, le Sonate per chitarra di Angelo Gilardino, un DVD contenente l’opera completa per chitarra di Heitor Villa-Lobos, progetto realizzato per la prima volta al mondo su video.

Giulio Tampalini è docente di chitarra presso la Fondazione Accademia Internazionale di Imola e presso il Conservatorio “Antonio Buzzolla” di Adria Rovigo, tiene regolarmente corsi e masterclass in tutta Italia e all’estero. È direttore e fondatore dell’Italian Guitar Campus e direttore artistico della Seicorde Academy.

Per info e prenotazioni: info@accademiamediterraneoarteemusica.it - cell: 3792863542