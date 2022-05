Giro d’Italia: festa per la tappa di Napoli con Giroland, spettacoli circensi e giochi sul Lungomare

Quella di Napoli è considerata una tappa speciale anche dagli organizzatori del Giro d’Italia. Napoli è una delle poche città di tappa, infatti, in cui RCS ha previsto addirittura uno spettacolo circense.

La kermesse si terrà dalle ore 17.30 alle 18.00 nel villaggio realizzato all’arrivo, sul Lungomare Caracciolo, non appena i corridori avranno tagliato la linea del traguardo dopo aver attraversato Pozzuoli, Quarto, Giugliano, Bacoli e Monte di Procida per una tappa che è stata promossa dalla Città Metropolitana di Napoli per rendere omaggio a Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 e valorizzare, anche grazie al suo traino, tutta l’area metropolitana e quella flegrea in particolare.

Insieme con animatori, ballerini, giocolieri e performer circensi, il 14 maggio sul Lungomare ci sarà anche Giroland, il nuovo format di villaggio commerciale del Giro rinnovato con una nuova identità, struttura e contenuti. L'ingresso è libero.

Oltre ad un nuovo arco di ingresso, dentro Giroland ci saranno quattro spazi dedicati alla storia e ai simboli della Corsa Rosa, attività di intrattenimento e di engagement.

Inoltre, i visitatori di Giroland potranno ammirare il Trofeo “Senza Fine” del Giro 100 – la coppa, a forma di spirale, che sarà assegnata al vincitore finale - in esposizione con una dedicata photobox, e imparare le tappe chiave della Storia del Giro d'Italia, anche attraverso un'esposizione Maglie Rosa storiche, contenuti video e audio.

Ci sarà spazio anche per il Giro d’Italia Virtual che permetterà ai visitatori di pedalare virtualmente sui percorsi della Corsa Rosa, oltre che per il gioco da luna park e il Chiosco Rosa di San Gabriel, il punto aperitivo di Giroland.

Tutti coloro che si registreranno online prima di visitare Giroland (all’indirizzo https://join.endu.net/fee/74855?idiscritto=0) riceveranno all'ingresso una tessera raccolta punti: l'attività in ciascuna tenda permetterà di ricevere un timbro sulla tessera. Completandola con tutti i timbri si potrà ritirare un omaggio al GiroStore.

L’apertura del villaggio all’arrivo è prevista per le 14.00, mentre quello alla partenza, allestito a piazza del Plebiscito, sarà visitabile già dalla prima mattinata.

La Carovana Rosa

La Carovana del 105° Giro d'Italia è composta da 55 mezzi tra Sponsor, Organizzazione, Onlus, Città di tappa e Scorta tecnica e 110 persone di staff tra cui animatori, ballerini, giocolieri e performer circensi. Migliaia i gadget e i prodotti distribuiti in regalo in ogni sosta dai partner del Giro: cappellini, borracce, cioccolato, bracciali, shopper e tanto altro ancora. La corsa, la cui partenza è prevista da piazza del Plebiscito per le 13.30 (il via al cronometro, in senso tecnico, sarà dato quando i corridori passeranno per la Rotonda Diaz, intorno alle 13.35), sarà preceduta da una carovana pubblicitaria che distribuirà gadget lungo il tracciato.