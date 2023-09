Torna in Campania il principale evento nazionale in occasione della giornata internazionale per la riduzione dei disastri, giornata volta a promuovere una cultura globale di consapevolezza del rischio e riduzione delle catastrofi, indetta dalle Nazioni Unite nel 1989.



Il Corpo Italiano di San Lazzaro porta a Napoli e Sorrento l’ottava edizione della GIRD 2023 – Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri, puntando alla sensibilizzazione delle comunità di un territorio fragile come quello della provincia di Napoli.



L’evento si svolgerà il 13 ottobre alle ore 16:30 a Napoli, presso la Sala Nugnes del Consiglio Comunale di Napoli in via Verdi 35. Tema dell’incontro sarà “Effetti delle emergenze: tra testimonianze, memoria e psiche”. All’incontro interverranno due docenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il prof. Tommaso Longobardi, docente di Fenomenologia psichiatrica dello stress ed il prof. Leonardo Distaso, Professore di Estetica. Due punti di vista apparentemente distanti che convergono sul tema della giornata. Durante l'evento saranno mostrate delle fotografie storiche di disastri che hanno colpito il territorio, gentilmente messe a disposizione dall'Archivio Fotografico Carbone.



Apriranno i lavori la dott.ssa Vincenza Amato, Presidente del Consiglio Comunale di Napoli ed il prof. Antonio Virgili, Presidente Nazionale del Corpo Italiano di San Lazzaro.



A Sorrento il 14 ottobre alle 10:30 presso la Sala Consiliare del Comune si svolgerà l’incontro “Disastri e resilienza in penisola Sorrentina: le emergenze di un territorio tra collina e mare” al quale prenderanno parte i ricercatori del CNR Francesco Paolo Buonocunto e Alfonsa Milia dell’ISMAR, Vincenzo Di Fiore dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli ed i dirigenti del Comune di Sorrento Donato Sarno e Graziano Maresca. Modererà l’incontro l’avv. Salvatore Esposito, Responsabile Nazionale Ufficio Stampa del Corpo Italiano di San Lazzaro.



La partecipazione ad entrambi gli eventi è libera e non necessita di prenotazione.



Diversi i patrocini ricevuti, tra i quali quello della Regione Campania, Comune di Napoli, Comune di Sorrento, CNR, ENEA, INGV e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.



La GIRD nasce nel 2016 dalla volontà del dott. Alexander Virgili, ideatore e curatore dell’evento nonché Segretario Generale del Corpo Italiano di San Lazzaro, di realizzare un evento nazionale sul tema in Italia. “Nonostante l’importanza del tema, allora mancava un evento nazionale in occasione della Giornata internazionale indetta dalle Nazioni Unite” ha commentato Alexander Virgili “la settimana nazionale della protezione civile organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile arriverà qualche anno più tardi”. Nelle diverse edizioni sono stati ospitati più di 60 esperti del settore, ricevendo il sostegno delle principali istituzioni nazionali e locali e coinvolgendo città come Napoli, Roma, Pozzuoli, Meta e Sorrento. Non sono mancante le edizioni e gli incontri online anche con ospiti internazionali.