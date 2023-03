I giovedì dei libri: ciclo di incontri a FoQus nei Quartieri Spagnoli

Prezzo non disponibile

Il corso di Design della comunicazione dell’Accademia di Belle arti di Napoli organizza, nell’ambito delle iniziative collegate all’evento annuale Design Beyond Design, il ciclo di presentazioni “I giovedì dei libri”, a cura di Diego Del Pozzo, in programma a partire dal 16 marzo presso la sede di FoQus nei Quartieri Spagnoli.

Gli incontri si svolgeranno nel nuovo Spazio Libri dell’Accademia a FoQus, il giovedì pomeriggio alle ore 16, e saranno aperti sia agli studenti dell’Accademia che al pubblico esterno. ù

Fumetto, illustrazione, cinema poliziesco ma anche blockbuster di supereroi, realtà aumentata: sono tanti e diversi gli argomenti affrontati nei libri in cartellone. Si parte giovedì 16 marzo con un fumetto dedicato al grande Enrico Caruso, nuovo capitolo del progetto Scarlatti Musicomics promosso dall’associazione “Alessandro Scarlatti”. Nelle settimane successive, fino al 18 maggio, toccherà poi agli esordi di due giovani illustratori campani, ex allievi dell’Accademia; a una raccolta di saggi sul cinema poliziesco girato a Napoli dalle origini a “Gomorra”; a una giornata speciale dedicata ai supereroi Marvel e organizzata in collaborazione con COMICON; infine alle nuove frontiere della realtà aumentata applicata ai beni culturali.

Calendario

Giovedì 16 marzo 2023, ore 16

Chiara Macor, Pako Massimo, Alessio Petillo, Chiara Imparato, Enrico Caruso. Una canzone d’amore, Guida Editori, 2022.

Progetto realizzato in collaborazione con l’associazione “Alessandro Scarlatti”.

Intervengono gli autori.

Giovedì 30 marzo 2023, ore 16

Irma Ruggiero, Un fantasmagorico Natale, Mondadori Ragazzi, 2022

Gianmarco Bertone, Il grande libro sulle leggende di Napoli, Officina Milena Kids, 2022.

Daniela Pergreffi e Adolfo Fattori dialogano con i due autori e con l’editore Moreno Casciello di Officina Milena.

Giovedì 13 aprile 2023, ore 16

Paolo Spagnuolo, Paolo Speranza (a cura di), Napoli calibro 35 mm. Dal cinema delle origini a Gomorra, Milieu Edizioni, 2022.

Intervengono i due curatori e alcuni degli autori dei saggi. Modera Diego Del Pozzo.

Giovedì 04 maggio 2023, ore 11-18

Nel nome di Stan Lee. La Marvel tra fumetto, cinema e nuovi media / Seconda edizione: Supereroi transmediali. Presente e futuro del Marvel Cinematic Universe.

In collaborazione con COMICON nell’ambito del programma di COMIC(ON)OFF.

Giovedì 18 maggio 2023, ore 16

Donato Maniello, Augmented Heritage. Dall’oggetto esposto all’oggetto narrato, Edizioni Le Penseur, 2021 (nuova edizione 2023).

Sarà presente l’autore.