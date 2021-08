Giovanni Tommaso e Mauro Gioia al Festival Sui Sentieri degli Dei

Nuovi appuntamenti al festival Sui Sentieri degli Dei.

Lunedì 23, Giovanni Tommaso presenta il suo libro Abbiamo tutti un blues da piangere (Albatros), bellissimo viaggio autobiografico nella musica jazz dagli anni ‘50 a oggi, in cui il contrabbassista racconta, dagli esordi lucchesi ai grandi palchi d’Italia e del mondo, la sua carriera di musicista nata e cresciuta grazie a due preziosissimi elementi, il talento e la passione. A seguire, il musicista si esibirà in standards&originals Trio con Claudio Filippini al piano e Alessandro Paternesi alla batteria. Il Trio, formazione consolidata da anni di collaborazione, anche con formazioni allargate, si muove sul territorio dei grandi brani standards che il jazz ha adottato, se pure rivisitati, e su alcune composizioni originali dello stesso Tommaso. Questa combinazione nasce anche dall’esigenza di proporre all’ascoltatore un progetto musicale il più possibile originale.

Martedì 24 Mauro Gioia canta Viviani, Bracco e Di Giacomo in tre movimenti arrangiati per arpa (Arcangelo Michele Caso) e violoncello (Gianluca Rovinello). Nel primo la musica e i versi di Viviani incontrano i ricordi in prosa di Paolo Ricci e Carlo Bernari, napoletani, figure di grande levatura artistica e letteraria, fondatori con Guglielmo Peirce dell’Unione Distruttivisti Attivisti e paladini fin dagli anni Trenta del drammaturgo, poeta e musicista di Castellammare. Il risultato è una suite onirica nella quale le loro testimonianze – in bilico tra avanguardia e difesa delle espressioni più autentiche della tradizione culturale – si alternano a una selezione di canzoni. Nel secondo Roberto Bracco è raccontato attraverso alcune sue canzoni piedigrottesche dimenticate e stralci dalla corrispondenza con la donna che diventerà sua moglie e che lui chiamava “Laura”; lettere scritte in un arco di tempo in cui Bracco passa dallo status di drammaturgo italiano ripetutamente proposto al Nobel a quello di artista isolato, messo al bando dai fascisti. Nel terzo movimento saranno riproposte alcune indimenticabili canzoni di Salvatore Di Giacomo.

L’ingresso a tutti gli spettacoli sarà gratuito e sarà consentito solo su prenotazione. A tal riguardo sarà online, sul sito della Proloco di Agerola, un sistema di prenotazione dei posti a sedere.

INFO e PRENOTAZIONI Palazzo Acampora

Tutti gli eventi a Palazzo Acampora prevedono ingresso con prenotazione obbligatoria.

La prenotazione va effettuata al numero 081 8791064 (tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18) o tramite mail a info@proagerola.it

Le presentazioni dei libri sono a ingresso libero

A partire dal 6 agosto sarà necessario esibire il Green Pass oppure esibire:

1. Certificato di vaccinazione (una dose - validità nove mesi)

2. Certificato di esito negativo tampone (validità 48 ore)

3. O ancora dimostrare di essere guariti, da sei mesi, da infezione da SARS-COV

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni)

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso (tutti i giorni, dalle 8 alle 13)

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com



FOTO: AGEROLA SUI SENTIERI DEGLI DEI_ Mauro Gioia ©Giovanni Ambrosio