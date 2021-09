Giovanni Guidi in concerto al Maschio Angioino per il Summer Live Tones 2021

Edizione particolare quella del Summer Live Tones 2021, rassegna che propone i migliori jazzisti in Italia e non solo, che sarà dedicata a Mario Guidi, stimato manager e pioniere del jazz internazionale scomparso nel dicembre 2019. Per l’occasione e nell’unico concerto in cartellone quest’anno (causa Covid-19) si esibirà il figlio Giovanni Guidi il 15 settembre, virtuoso ed eccellente pianista della scena nostrana, in piano solo nella suggestiva cornice del Maschio Angioino.

La manifestazione, arrivata alla sua decima edizione, si svolge all’interno della programmazione del Comune di Napoli.

Nel cortile del castello risuoneranno le inusuali note jazz del pianoforte di Giovanni Guidi in "Angeli e Demoni".

Giovanni Guidi suona il piano con tutto il suo corpo talvolta sembra fondersi con esso e le note lo travolgono in un continuo di improvvisazioni uniche che sottolineano il suo grande talento e la sua grande passione.

Di lui il sommo Enrico Rava ha detto: “Giovanni Guidi mi stupisce ogni volta. Ogni tanto il jazz ci regala una splendida sorpresa e lui è la sorpresa più recente.” E ancora “ho seguito la sua crescita musicale: di Giovanni ho potuto constatare l’affinarsi inarrestabile del suo gusto e la sua curiosità senza limiti. Ha la capacità di viaggiare nel blues e nel free, scarno eppure sontuoso, lirico e dissonante.”

Giovanni Guidi è un talento emozionante, sorprendente ed eclettico oltre ad avere spiccate doti da improvvisatore e un’intensa espressività sostenuta da grande tecnica. Il suo pianismo è armonicamente raffinato e melodicamente delineato in modo limpido.

Info:

Inizio Concerto, ore 21:15

Cortile del Maschio Angioino

Ingresso e apertura biglietteria dalle ore 20:00

Prevendite abituali on line Go2 https://www.go2.it/evento/angeli_e_demoni/4821 e territoriali abituali.

La prenotazione al concerto è OBBLIGATORIA.

Inviare email a ornella_falco@yahoo.it indicando:

- Giovanni Guidi piano solo

- Nome, cognome, data di nascita del/i partecipante/i

- Numero di telefono del/i partecipante/i

Aspettare mail di conferma entro 48 ore.

Si seguiranno i protocolli di sicurezza COVID19: Sarà consentito l’accesso solo presentando il GREEN PASS o TAMPONE DI 48 ORE PRECEDENTI con obbligo di indossare la mascherina.